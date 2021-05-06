Удар по «Нафтану»: Украина отказывается от битума из Новополоцка 3 6.05.2021, 15:24

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Режим потеряет украинский строительный рынок?

Как стало известно «Нашей Ниве», крупные украинские покупатели битума поставили на паузу отношения с новополоцким» «Нафтаном» и ждут 3 июня, чтобы понять четкий механизм работы американских санкций и просчитать возможные действия.

Замысел украинских бизнесменов был в том, чтобы заплатить «Нафтану» больше денег вперед, еще перед началом действия санкций, а потом вывозить битум по прежним договорам. Однако уперлись украинские банки, которые не хотят делать транзакции на счета белорусского предприятия, боясь также попасть под ограничения.

«Сейчас ведется, по сути, поиск банка, который не побоится переводить деньги. Но пока он безрезультатен, ведь никто не хочет рисковать», - объясняют участники рынка.

Непонятно, можно ли будет поставлять битум из Новополоцка под видом продукции из Мозыря, потому что в такой схеме должны быть задействованы многие структуры: от лабораторий до таможни. А если такая схема разоблачится, последствия могут быть непредсказуемы для всех ее участников.

Американские санкции против «Нафтана» грозят сорвать планы белорусов заработать летом на большом и премиальном украинском рынке: еще недавно Украина готовилась к войне, заморозив инфраструктурные проекты, но сейчас они разморожены.

Наступает высокий сезон для стройки дорог и недвижимости, потребности в битуме огромны.

С учетом того, что поставки нефтепродуктов из России в Украину запрещены, все сливки в последние годы снимали белорусские компании, как правило,государственные. В лучшие времена Беларусь продавала битум в Украину за 460 долларов за тонну, тогда как в России он стоил 220 долларов за тонну. В прошлом году Беларусь продала в Украину 583 тысячи тонн битума, из них 410 тысяч тонн было поставлено с Мозырского НПЗ, 173 тысяч тонн-из Новополоцка.

В условиях фактического прекращения поставок российской нефти в Новополоцк видится маловероятным удовлетворение одним заводом всего украинского спроса. Рынок, где доминировали белорусы, рискует быть переделенным между европейскими игроками с более дорогой продукцией.

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