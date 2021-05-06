Россиянам теперь придется измерять грибы перед тем, как срезать 5 6.05.2021, 15:26

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Фото: artfile.ru

А чтобы попить березового сока, надо будет арендовать лес.

В России начали действовать два приказа Минприроды РФ о правилах сбора березового сока, ягод и грибов. Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет, сообщает «Сибирь Реалии».

Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.

Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием — это грозит уголовной ответственностью.

Напомним, российским дачникам грозят штрафы за наличие на участке ромашек и одуванчиков. Традиционные для средней полосы РФ растения включены в список опасных вредителей и сорняков.

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