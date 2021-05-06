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Медики о состоянии 12-летнего мальчика, спавшего младшего брата: Есть положительная динамика

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  • 6.05.2021, 16:00
Медики о состоянии 12-летнего мальчика, спавшего младшего брата: Есть положительная динамика

При лечении используются самые современные методы.

Состояние здоровья Романа Когодовского остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика. На настоящий момент организм ребенка справляется. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на заместителя главврача минской Больницы скорой медпомощи Игоря Шиманского

Медики уже неделю борются за жизнь и здоровье 12-летнего Ромы из Мядельского района. Он на руках вынес из горящего дома младшего брата Ивана. Мальчика с обширными ожогами лечат в Республиканском ожоговом центре в Минске. 

По словам Шиманского, проводится все необходимое лечение, включая операции. Ежедневно медики проводят консилиумы: в понедельник был консилиум с российскими специалистами, в среду — с министром здравоохранения. 

Давать какие-то предварительные прогнозы Шиманский считает преждевременным, так как площадь ожогов у ребенка большая, и как будет протекать процесс, пока сказать очень трудно. Он сообщил, что Роману сделали уже две операции, далее они будут выполняться с интервалом два-три дня. При лечении используются самые современные методы, включая клеточные технологии.

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