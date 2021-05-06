Британия отправила военные корабли к острову Джерси на фоне спора о рыбе с Францией 1 6.05.2021, 16:09

Париж угрожает отключить остров от электроснабжения.

Великобритания направила к острову Джерси в проливе Ла-Манш два военных корабля из-за спора с Францией относительно прав на вылов рыбы и возможную блокаду острова французскими рыбаками.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

Два судна Королевского флота патрулируют воды вокруг Джерси, когда около 80 французских лодок протестуют в главном порту острова из-за прав на вылов рыбы после Brexit.

Рыбаки в порту Сент-Хелиер заявляют, что их права несправедливо ограничиваются лицензиями, выданными островом по системе, запущенной на прошлой неделе.

Офис британского премьера заявил, что направил два корабля ВМС, которые прибыли в четверг утром, «контролировать ситуацию».

HMS Severn, который ранее использовался для сопровождения военных кораблей российского флота у английского побережья, и HMS Tamar, обычно используются для защиты рыболовства.

Джерси - один из Нормандских островов площадью 118 квадратных километров неподалеку от побережья Нормандии. Формально он не входит в состав Великобритании, но здесь действует британская юрисдикция («коронное владение»). В то же время Франция обеспечивает почти все потребности Джерси в электричестве и сейчас угрожает отключить остров от электроснабжения.

Французские рыбаки жаловались на то, что им запрещено работать в британских водах из-за трудностей с получением лицензий. По соглашению с ЕС, французские операторы судов должны показать историю рыбалки в этом районе, чтобы получить лицензию.

Джерси имеет единственное право выдавать лицензии, и по состоянию на прошлую неделю все рыболовные лодки должны были иметь лицензию на деятельность там.

В пятницу правительство Джерси предоставило 41 разрешение французским рыболовным судам, которые оснащены технологией, позволяющей их находить.

Но французское правительство утверждало, что в список утвержденных кораблей входят дальнейшие требования, которые «не были оговорены и не обсуждались, и о которых нам не сообщали».

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