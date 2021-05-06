Синоптики рассказали, когда наконец потеплеет в Беларуси 1 6.05.2021, 16:37

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Прогноз погоды на выходные и больше.

В Беларуси до конца недели сохранится дождливая погода, сообщили БелТА в Белгидромете.

«Атлантические циклоны и их атмосферные фронты продолжают поставлять на территорию Беларуси все новые и новые порции осадков. На сегодняшний день по западной половине страны сумма выпавших осадков уже достигает 30-40% майской нормы, а на отдельных метеостанциях зарегистрировано и до 80% нормы последнего весеннего месяца. Дожди не прекратятся и в ближайшие дни», - отметили синоптики.

В пятницу, 7 мая, ночью местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем также временами ожидаются дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью будет плюс 1-7 градусов, днем - 9-15 градусов тепла, по юго-востоку прогнозируется до плюс 18 градусов.

В субботу, 8 мая, ожидается ветреная прохладная погода. Беларусь окажется под влиянием циклона, смещающегося через север Беларуси на Новгородскую область России. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет западный, северо-западный, ночью умеренный, днем во многих районах страны будет усиливаться до сильного порывистого.

Температура воздуха составит плюс 2-9 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов тепла.

В воскресенье, 9 мая, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, будет преимущественно без осадков. Ветер по западной четверти будет умеренный, ночью по северо-востоку порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет плюс 1-6 градусов, при малооблачном небе на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3. В дневные часы температура воздуха составит 11-17 градусов тепла.

В начале следующей недели погода изменится. В Беларусь начнут поступать воздушные массы с юга Европы и установится теплая погода.

В понедельник, 10 мая, при повышенном фоне атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет плюс 1-8 градусов, местами по юго-востоку заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 17-24 градусов.

Во вторник, 11 мая, будет без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 3-10, по западу - до плюс 12 градусов. Днем ожидается 19-26 градусов тепла.

В среду, 12 мая, ночью прогнозируется преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет плюс 5-12 градусов. В дневные часы воздух прогреется до плюс 16-22 градусов, в отдельных районах - до плюс 25 градусов.

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