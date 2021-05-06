«Финансировать режим мы не имеем право»: Львов отказался от белорусских автобусов 4 6.05.2021, 16:52

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Отменен тендер на закупку.

Тендер на закупку 100 больших автобусов для львовского коммунального АТП№1, финансируемый за счет кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), отменен, сообщается в системе ProZorro в четверг, пишет сайт «Интерфакс».

Согласно объявлению со ссылкой на сообщение в Официальном вестнике ЕС 4 мая, в комментариях к информации об отмене тендера указано, что вследствие пандемии коронавируса и введенных карантинных ограничений бюджет Львова получит меньше средств, чем ожидалось, что, очевидно, повлияет на возможность выполнения городом обязательств, в частности, на покрытие НДС и таможенных сборов, не финансируемых ЕИБ.

«В дополнение к НДС и таможенным сборам, ценовое предложение успешного участника превышает предусмотренное банком финансирование для проекта», - указано в сообщении.

Как сообщалось, тендер на закупку 12-метровых полностью низкопольных автобусов с дизельными двигателями, а также запчастей, расходных материалов, оборудования и инструментов для обслуживания был объявлен в начале 2020 года в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины» за средства кредита ЕИБ.

В апреле прошлого года автокомпания «Богдан Моторс» на основании полученного протокола раскрытия тендерных предложений сообщила о победе в этом тендере, в котором, по ее информации, также участвовали концерн «Электрон« (Львов), «УкрЕвроМАЗ», «Современный грузовики» (оба - дилеры белорусского МАЗ) и Otokar (Турция).

Между тем в январе текущего года мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что лучшее предложение в тендере подал Минский автомобильный завод, но город отказывается их закупать, а в апреле он вновь сообщил об отказе закупать минские автобусы и просьбе к ЕИБ о проведении повторного конкурса.

«Почему? Революция и строительство демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права. Впрочем, у нас есть украинские производители, нуждающиеся в поддержке», - подчеркнул тогда мэр Львова.

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