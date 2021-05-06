New York Times: США готовы ввести новые санкции против России 6.05.2021, 16:59

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Вашингтон выразил решительную поддержку Украине.

В Соединенных Штатах Америки объяснили развертывания войск России у украинской границы. The New York Times (перевод zn.ua) сообщает, что президент России Владимир Путин таким образом хочет показать себя, особенно перед президентом США Джо Байденом.

По мнению некоторых американских чиновников развертывания войск направлено на то, чтобы «поймать на блефе Соединенные Штаты и Европу - и прояснить для Киева пределы поддержки Запада». Как пишет NYT, так Россия хочет вызвать реакцию Запада, но реакцию, которая не оправдает надежд украинского правительства.

«Возможно, Россия уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не сделала никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву», - пишут авторы статьи.

Впрочем, американские официальные лица считают, что они по-прежнему не уверены, какие именно цели наращивания войск Путина и его решение не доводить до конца объявления о выводе войск.

Кроме того, водоснабжения Крыма остается ключевым моментом, пишет издание. В Пентагоне считают, что вторжение в систему водоснабжения остается реальной угрозой.

Но проблема с водой назревает уже семь лет, и Россия никогда не делала таких шагов, чтобы захватить контроль над водоснабжением, отмечают журналисты.

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