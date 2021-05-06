«Суперчетверг» в Британии: Лондон выбирает мэра, а Шотландия – парламент 6.05.2021, 17:18

Фото: Getty Images

Пандемия, естественно, отразилась на том, как в этот раз организовано голосование.

По всей Британии в этот четверг проходят выборы разных уровней, в том числе такие политически важные и масштабные, как выборы парламентов Шотландии и Уэльса и мэров Лондона и Бирмингема. По итогам голосования будут судить, скольких избирателей правящие консерваторы во главе с Борисом Джонсоном потеряли или приобрели в результате бурных событий последнего года: локдаунов, скандалов, успешной прививочной кампании и окончательного выхода из ЕС со всеми его последствиями, сообщает BBC.

Однако о том, каковы перспективы консерваторов, оппозиционеров-лейбористов во главе с новым лидером Киром Стармером и прочих партий и кандидатов, в день выборов Би-би-си и другие вещательные компании рассказывать не должны.

Поэтому сейчас - только сухие факты, а все прочее появится после закрытия участков и обнародования результатов.

Шотландия - выборы за и против референдума

Часть этих выборов, в том числе выборы парламента Шотландии и мэра Лондона, были перенесены с прошлого года из-за пандемии.

Политически самые важные выборы в этот «суперчетверг», как его называет британская пресса - это, конечно, выборы парламента Шотландии. От их итогов зависит, насколько громко и убедительно шотландские сепаратисты смогут потребовать от Лондона согласия на новый референдум о независимости Шотландии.

Жители Уэльса тоже избирают региональный парламент - Сенедд. В нем - 60 депутатов, и в Уэльсе традиционно правят лейбористы, а националистическая Партия Уэльса, или Плайд Камри, до власти пока не добиралась.

Жители 13 городов и агломераций 6 мая выбирают напрямую своих мэров.

Самые большие по числу избирателей - это, конечно, выборы мэра девятимиллионного Лондона (а также 25 депутатов городской Ассамблеи).

Нынешний мэр, лейборист Садик Хан, идет на второй срок, а сорвать его планы надеются почти два десятка других кандидатов.

Вторые по числу избирателей и важности выборы мэра - это выборы главы Уэст-Мидлендс, трехмиллионной агломерации Бирмингема.

Местные советы, глобальные выводы

В четверг британцы выбирают и примерно 2 тыс. депутатов 143 местных советов разного уровня. Всего в Британии более двух тысяч муниципалитетов.

Местные советы занимаются местными же, коммунальными вопросами, и на их выборах люди чаще всего голосуют, думая о решении этих местным проблем - но и на итоги этих выборов политобозреватели всегда смотрят в том числе под общенациональным углом: сколько мест приобрели или потеряли основные партии, прежде всего консерваторы и лейбористы.

Еще одни выборы стоят особняком - это перевыборы депутата Палаты общин в городе Хартлпул на севере Англии. Британские обозреватели считают их в определенной степени символичными: они должны показать, меняется ли соотношение сил между консерваторами и лейбористами в этом регионе.

Ковидные правила

Пандемия, естественно, отразилась на том, как в этот раз организовано голосование.

На многих избирательных участках установлены плексигласовые щиты, разделяющие членов комиссий и избирателей, входы и выходы организованы так, чтобы потоки людей, если они вдруг возникнут, не пересекались, и в помещении избирательного участка предписано быть в маске.

Правда, Избирательная комиссия Великобритании заверила, что никого, кто откажется надевать маску, не выгонят: конституционное право голоса важнее.

Кроме того, избирателей призвали по возможности приходить с собственными карандашами или ручками. Но, опять таки, если кто забыл взять ручку, права голоса его не лишат - выдадут казенную.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».