Что стоит за непубликуемым экспортом Беларуси? 1 6.05.2021, 17:29

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В 2020 году 53,3% белорусского экспорта отправилось в «неизвестную страну».

Газета «Белорусы и рынок» опубликовала свою версию того, какие товары, не вошедшие в официальную статистику, и в какие страны реализовывала Беларусь.

К товарам, объемы и суммы экспортных/импортных сделок по которым открыто не публикуются в статистике внешней торговли Республики Беларусь, относятся товары следующих позиций Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД):

• табак и промышленные заменители табака;

• элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты;

• жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты;

• танки и другие боевые самоходные бронемашины, части к ним;

• летательные аппараты, космические аппараты и их части;

• оружие и боеприпасы; их части и принадлежности.

Но стоимость таких товаров учитывается в суммарном экспорте/импорте, который приводится в базе данных статистики внешней торговли Национального статистического комитета

Республики Беларусь. Это позволяет рассчитать стоимость товаров из закрытых позиций как разность опубликованного суммарного импорта/экспорта и стоимости товаров из открытых позиций.

В 2020 году экспорт во все страны мира по закрытым товарным позициям составил 1493,3 млн (здесь и далее стоимость выражена в долларах США), или 5,1 % от суммарного экспорта за год. Импорт по аналогичным позициям составил 859,9 млн (2,6 % от годового импорта). Сальдо торгового баланса по товарам закрытых позиций в последние 5 лет положительное (см. диаграмму 1).

Основным направлением экспорта является не Россия, и вообще не государство, а такой пункт статистики, как «Страна неизвестна» — 796,4 млн, или 53,3 % всего непубликуемого экспорта. Графа «Страна неизвестна» используется Белстатом для «дочислений» экспортно-импортных операций, официальных данных по стране назначения которых нет. Это могут быть, например, товары, проданные в Duty Free, импорт б/у автомобилей и др. Анализ распределения непубликуемого экспорта по месяцам показывет, что суммарный объем экспорта табачной продукции в 2015 году составлял 171,9 млн (с 2016 года данные закрыты). Так что учитывая возможности табачных фабрик Беларуси, можно предположить, что не менее 690 млн непубликуемого экспорта в «Страна неизвестна» — это экспорт сигарет открытыми и теневыми способами в ЕС и Россию.

Есть страны, в которые белорусский экспорт определяется сугубо закрытыми товарными позициями, например Лаос — 5,4 млн (вероятно, поставка вооружений). Страны, из которых организации Беларуси импортируют практически только товары по непубликуемым позициям, расположены в Африке. Это, например, Малави — 4,2 млн (табак) и Зимбабве — 9,4 млн, в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. С Зимбабве часто связывают экспорт алмазов и золота. По данным Министерства финансов, в 2020 году организации Беларуси только из России импортировали алмазного сырья на 4,4 млн. Поэтому наиболее вероятным импортируемым товаром из Зимбабве можно назвать золото (может быть, наряду с табаком). Экспорт алмазного сырья из Беларуси составил 118,4 тыс. в Россию и 968,7 тыс. в Израиль.

По стоимости поставленных белорусских товаров из закрытых позиций лидером в 2020 году стал Афганистан (см. таблицу). Поставки по закрытым позициям составили 89,3 % всего экспорта в эту страну и резко выросли в последние два года: в 2018 году — 4,9 млн, в 2019-м — 67,2 млн. По открытым источникам трудно сказать, что именно Беларусь поставила. В апреле 2019 года подписано соглашение между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве. Весной и осенью 2019 года из Беларуси с участием Индии и России в Афганистан было поставлено по два российских вертолета Ми-35. По данным SIPRI, доля импорта вооружений Афганистана из Беларуси составила 1 % (около 30 млн, 2019 год). Возможно, в 2020 году аналогичные сделки продолжились, поскольку такие большие суммы в части вооружений сопряжены с поставками авиатехники, систем ПВО и ракетных комплексов. Стоит отметить, что в 2020 году почти десятикратно вырос экспорт по закрытым позициям в Таджикистан. Посол Беларуси в Таджикистане является по совместительству и послом в Афганистане, регулярно проходят трехсторонние бизнес-форумы. Поэтому, можно предположить, что и в Таджикистан идет продукция, аналогичная поставляемым по закрытым позициям в Афганистан. Что конкретно — вооружение, табачная продукция, драгметаллы и камни, пока сказать трудно.

Доля России в экспорте белорусских товаров по закрытым позициям составляет 10,2 %. Экспорт таких товаров в 2020 году вырос (см. диаграмму 2). Но непубликуемый экспорт в Россию, как ни странно, в основном формируется не вооружениями, а поставкой драгоценных камней и металлов, изделий из них. По данным российской статистики, импорт товаров из Беларуси по этой группе составил 108 млн. Российская статистика публикует данные и по табачной продукции: импорт из Беларуси всего на 472,9 тыс., что, скорее всего, существенно отличается от реальных объемов. По секретному коду (оружие, боеприпасы, военная техника, самолеты и природный газ) Россия импортировала из Беларуси менее чем на 10 млн, хотя учет может отличаться от белорусского. Здесь уместно упомянуть, что часть вооружений и комплектующих может проходить по открытым позициям (радиолокационная аппаратура, микросхемы, оптические прицелы, танковозы).

Кратное уменьшение непубликуемого импорта из России в 2020 году связано с крупными поставками российского вооружения в Беларусь в 2019 году. В частности, на 117,2 млн поставлено четыре истребителя Су-30СМ. В декабре Россия поставила в Беларусь товаров по закрытым позициям примерно на 270 млн (в российской статистике эта сумма не фигурировала). Сумма сопоставима со стоимостью ядерного топлива для БелАЭС, но пресс-секретарь Министерства энергетики Жанна Зенькевич в декабре 2019 года сообщила, что в то время топливо еще не приехало. Возможно, это были товары для реэкспорта, например в те же Афганистан и Таджикистан в 2020 году.

Непубликуемый экспорт в ОАЭ достиг максимума за все годы: в 28 раз больше, чем в 2019 году. Причем практически весь такой экспорт пришелся на август, сентябрь и октябрь 2020 года. Возможно, это поставки вертолетов и другой авиатехники (ранее Беларусь поставляла в ОАЭ вертолеты Ми-24, которые были замечены в боевых действиях в Ливии). Хотя, с учетом времени экспорта, не исключено, что это были драгметаллы и камни.

Непубликуемый экспорт в Азербайджан в 2018 году — 222,5 млн — был максимальным среди стран за все годы и определялся удачной сделкой по поставке РСЗО «Полонез» и других вооружений. В 2020 году такой экспорт резко снизился, но это не стоит связывать с войной в Нагорном Карабахе. Просто Азербайджан вышел на насыщение в закупке белорусских вооружений, проще говоря, ему не нужно столько «Полонезов».

Непубликуемый импорт из Китая в последние пять лет во многом определяется закупками комплектующих к РСЗО «Полонез» и ракет для него, в том числе и для продажи в Азербайджан. С учетом интереса белорусской стороны к табачной промышленности Китая, возможно, товарооборот идет и в этом направлении. Большие суммы импорта из Бразилии и США связаны с закупкой для «Белавиа» самолетов Embraer и Boeing, из Швейцарии — самолета для компании BySky. Украина, вероятно, поставляет табачную продукцию, комплектующие изделия авиатехники.

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