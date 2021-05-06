Власти готовятся к перебоям с топливом на белорусских АЗС? 6.05.2021, 17:57

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Мозырский НПЗ уходит на ремонт в июне, а не в мае.

Сокращение поставок, о котором говорят в «Транснефти», связывали с плановым капремонтом, который в мае должен был начаться на Мозырском НПЗ. Однако капремонт смещается на две недели — и вместо 15 мая начнется 1 июня, сообщает «Еврорадио».

— В этом году капремонт будет с 1 июня, — говорит заместитель генерального директора по идеологической работе, персоналу и социальному развитию Мозырского НПЗ Геннадий Тетерук. — Все договора на поставку нефтепродуктов будут выполнены, как и предыдущие четыре месяца, и мы не сорвем поставок.

Перенос ремонта может быть связан со слухами, что «Нафтан» в мае получит всего 50 тысяч тонн нефти (в апреле было 600 тысяч тонн). А одновременная недозагрузка «Нафтана» и остановка Мозырского НПЗ на ремонт грозят перебоями с топливом на белорусских АЗС. Власти отрицают вероятность такого поворота событий.

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