Участвовавший в испытании «Спутника V» белорус спустя полгода проверил, что ему вкололи 1 6.05.2021, 18:30

5,024

Фото: из личного архива

Прививка или плацебо?

Минчанин Вадим Шорников был в числе 100 первых белорусов, которые в октябре прошлого года решили поучаствовать в программе испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По условиям исследования, о содержании ампулы — вакцина или плацебо — не знал никто: ни добровольцы, ни медики. Спустя полгода Вадим проверил, что же ему вкололи, передает tut.by.

Как проходило испытание

38-летний Вадим работает в сфере строительства. Прошлой осенью его семья из новостей узнала о том, что желающим белорусам предлагают принять участие в испытании российской вакцины.

— Инициатором в большей степени была жена. Но я и сам очень боялся заболеть. У меня ковидом тяжело болел брат, с госпитализацией. И я все это видел и понимал, что основное, что может предотвратить заболевание, — это вакцинация, — объясняет свою мотивацию минчанин.

Семейная пара подала заявки, и их двоих одобрили в программу. Перед уколами делали ряд анализов, в том числе проверяли и на наличие антител — их не было. Иначе, поясняет Вадим, от программы бы отстранили: такие случаи в их потоке были.

О том, что им будут вводить — плацебо или вакцину, — Вадим не знал.

— Спрашивали у врачей, но они сами не знали: программа полностью российская. Все наши анализы тоже отправляли туда. Тайно надеялись, что все же нам достанется вакцина.

Так прививка или плацебо?

И на первый, и на второй укол у Вадима была реакция: покраснела шея, была ломота в теле, озноб, на утро — звон в ушах. Но программа исследования заключалась не только в двух прививках: Вадим несколько раз сдавал анализы для контроля состояния. Последний был спустя полгода — то есть в апреле этого года.

— Немного расстроил такой момент: мы в ноябре привились, потом вакцину в стране официально зарегистрировали. Но нам так и не сказали, кому что вкололи. Хотя уже началась основная кампания вакцинации. И у меня на работе, например, предложили привиться всем желающим.

Вадим решил не ждать, и когда в Минске стали доступны поствакцинальные полуколичественные тесты, — сделал такой на платной основе. Антитела у него обнаружились.

Результат полуколичественного теста Вадима

фото: tut.by

— Обрадовался, что все-таки укололи вакцину. А еще, что спустя полгода у меня такой показатель. Надеюсь, ее действия на полтора-два года хватит. Буду периодически проверять, смотреть, как меняется иммунитет.

Вадим говорит, что свое мнение по поводу вакцинации никому не навязывает. Но результатом теста с антителами поделился с коллегами в общем чате.

— У коллег — два лагеря. У родственников тоже разное отношение. Но я для себя решил: несмотря на результат, масочный режим не отменять и продолжать обрабатывать руки санитайзером. К счастью или к сожалению, это уже привычка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».