Фото: БелТА

Байнет отреагировал на единовременные «выплаты» в 0 рублей ветеранам к 9 Мая.

Ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 Мая. Байнет отреагировал, передает «Солидарность».

«Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено», — озвучила представитель Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Тем временем, в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Украине и России такие выплаты будут.

Инфографика Радыё Свабода

Байнет обсуждает решение властей. Предлагаем избранное из соцсетей и открытой дискуссионной площадки talks.by.

Олег Горунович, главред «Трибуны»: «На кармленне «красаўцаў» грошы ёсць, а на даплаты ветэранам Вялікай Айчыннай, якіх за год паменела на трацціну, няма»

«Стыдобище, сколько этих ветеранов осталось, чтоб экономить на них».

«В Украине ветераны получат выплаты, в России получат, в Казахстане получат... А в Беларуси нет. Этим всё сказано о руководстве этих стран».

«То есть себе праздник для пропаганды устроили, а ветеранам и так сойдет?»

«Правильно, зачем им материальная помощь? А вот завешать всю страну флагами, спеть, поплясать, салют и шарики запустить – это дело. Зато все увидят главного «победителя», уж он научит родину любить, победу чтить и участников войны помнить».

«Самое смешное, что будут премии тем, кто будет участвовать в празднике. А вот сами ветераны государству не интересны».

«Деньги на удержание власти ушли. Не до ветеранов».

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