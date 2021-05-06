«Стыдобище»3
- 6.05.2021, 18:42
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Байнет отреагировал на единовременные «выплаты» в 0 рублей ветеранам к 9 Мая.
Ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 Мая. Байнет отреагировал, передает «Солидарность».
«Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено», — озвучила представитель Министерства труда и социальной защиты Беларуси.
Тем временем, в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Украине и России такие выплаты будут.
Байнет обсуждает решение властей. Предлагаем избранное из соцсетей и открытой дискуссионной площадки talks.by.
Олег Горунович, главред «Трибуны»: «На кармленне «красаўцаў» грошы ёсць, а на даплаты ветэранам Вялікай Айчыннай, якіх за год паменела на трацціну, няма»
«Стыдобище, сколько этих ветеранов осталось, чтоб экономить на них».
«В Украине ветераны получат выплаты, в России получат, в Казахстане получат... А в Беларуси нет. Этим всё сказано о руководстве этих стран».
«То есть себе праздник для пропаганды устроили, а ветеранам и так сойдет?»
«Правильно, зачем им материальная помощь? А вот завешать всю страну флагами, спеть, поплясать, салют и шарики запустить – это дело. Зато все увидят главного «победителя», уж он научит родину любить, победу чтить и участников войны помнить».
«Самое смешное, что будут премии тем, кто будет участвовать в празднике. А вот сами ветераны государству не интересны».
«Деньги на удержание власти ушли. Не до ветеранов».