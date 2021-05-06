Цены на нефть перешли к снижению 1 6.05.2021, 19:53

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Нефть падает на скидках от саудитов и опасениях локдауна в Индии.

Цены на нефть возобновили снижение после апрельского ралли, подбросившего Brent почти до отметки 70 долларов за баррель, передает finanz.ru.

На фоне решения Саудовской Аравии снизить стоимость своих сортов для Азии и Европы и новостей из Индии, где власти рассматривают общенациональный локдаун, котировки «черного золота» нырнули вниз на торгах в четверг.

На 19.18 по Минску июльские фьючерсы на cорт Brent дешевеют на 1,07%, до 68,23 доллара за баррель, а относительно пиков торгов накануне теряют 1,7 доллара, или 2,4%. Контракты на WTI снижаются в Нью-Йорке на 1,25%, до 64,81 доллара за бочку.

Накануне государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила, что снижает официальные цены для своего ключевого, азиатского рынка.

Скидки, объявленные впервые с декабря прошлого года, составят 10 центов за баррель для сорта Arab Light, 20 центов - для Аrab Medium и 30 центов - для Heavy. В Европе, где саудовская нефть конкурирует с российской Urals, дисконты будут еще выше - от 20 до 80 центов в зависимости от марки.

Рынок ждал, что Saudi Aramcо среагирует на ситуацию в Индии, где новые сверхзаразные штаммы Covid-19 породили эпидемиологическую катастрофу, рассказали Reuters работающие в Азии нефтетрейдеры.

В последние две недели число заболевших в стране каждый день превышало 300 тысяч человек, а за минувшие сутки взлетело до рекордных 412 тысяч, в то время как общее количество заболевших перевалило за 21 миллион.

Минздрав Индии заявил, что рассматривает возможность общенационального локдауна.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире. Резкий рост заболеваемости уже ударил по спросу на топливо в стране и вынудил НПЗ сократить загрузку, а с ней - и закупки сырья на спот-рынке, говорят источники Reuters в нефтетрейдинговых компаниях.

Потребление нефти в Индии упасть в мае на 0,5-1 млн баррелей в сутки, оценивает Оле Хансен, главный стратег Saxo Bank по сырьевым товарам.

Впрочем, провал азиатского спроса индийского спроса компенсируют Евросоюз и США, где потребление бензина вышло на доковидные уровни, а объем запасов нефти в коммерческих хранилищах сократился на 8 млн баррелей за минувшую неделю - рекордно с января.

«Рынок, поддерживаемый инвесторским спросом, все больше ориентируется на «раскрытие» экономик Евросоюза и США, перевешивающее проблемы со спросом в пораженных коронавирусом регионах Азии», - говорит Хансен.

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