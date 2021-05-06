Режим Лукашенко может потерять украинский рынок нефтепродуктов из-за санкций США 5 6.05.2021, 20:20

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Санкции начнут действовать в июне.

Украинские покупатели нефтепродуктов настороженно относятся к ситуации, сложившейся вокруг белорусских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил БелаПАН Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы «А-95», которая специализируется на изучении топливного рынка Украины.

«Украинские компании настороженно ко всему этому относятся, поскольку оказаться под американскими санкциями, которые начнут действовать в июне в отношении новополоцкого «Нафтана», никто не хочет», — заявил Куюн.

Он отметил, что эта тема является очень чувствительной для Украины, поскольку белорусские нефтепродукты занимают значительную долю украинского рынка нефтепродуктов.

«На украинском рынке доля Беларуси по дизельному топливу составляет около 30%, по бензину — более 40%», — сказал Куюн.

Он предположил, что из-за американских санкций «Нафтан» будет вынужден сократить объем производства нефтепродуктов, а Мозырскому НПЗ придется увеличить поставки топлива на внутренний рынок.

«Мозырский нефтеперерабатывающий завод является основным поставщиком белорусских нефтепродуктов на украинский рынок. Если ему из-за ситуации вокруг «Нафтана» придется удовлетворять потребности в первую очередь внутреннего рынка, то поставки белорусских нефтепродуктов в Украину могут быть урезаны», — отметил Куюн.

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении госконцерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий. Санкции распространяются на Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года.

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

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