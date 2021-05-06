Хирурга Андрея Любецкого оставили за решеткой на два месяца? 3 6.05.2021, 21:43

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фото: Наша нива

Медик 18 лет отработал в четвертой детской больнице Минска.

Хирург Андрей Любецкий, о задержании которого стало известно 4 мая, спустя трое суток не был освобожден. Его оставили за решеткой на 2 месяца, сообщает телеграм-канал @menskrazam_info. В чем обвиняют Любецкого, неизвестно. У адвоката подписка о неразглашении, передает euroradio.fm.

Недавно жена Андрея Любецкого, врач-стоматолог Наталья Любецкая, с четырьмя детьми уехала за границу. Три дня она провела в СИЗО КГБ. В апреле Любецкий выражал надежду, что останется с семьей в Беларуси, но вышло иначе.

Любецкий 18 лет отработал в 4-й детской больнице Минска. В прошлом году он волонтерил под Окрестина. В октябре 2020-го хирург провел два дня за решеткой, был оштрафован.

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