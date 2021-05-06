В Греции начались массовые забастовки
- 6.05.2021, 21:55
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Греки бастуют против планируемых властями изменений в трудовом законодательстве.
В Греции сегодня, 6 мая, начались забастовки и акции протеста против реформы трудового законодательства. Об этом сообщают греческие СМИ, передает korrespondent.net.
Акции протеста проходят в Афинах и в других крупных городах страны. Профсоюзы рабочих решили ограничить работу общественного транспорта в Афинах.
Протестующие выступают против запланированной реформы трудового законодательства. По мнению профсоюзов рабочих, реформа ухудшит условия труда.
Thousands attend Late May Day protest in Athens. #Greece— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) May 6, 2021
(This year the actual May 1st coincided with Orthodox Easter) pic.twitter.com/Q96ZmZBDsf