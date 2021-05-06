В Польше нашли уникальный клад династии Каролингов 6.05.2021, 22:26

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иллюстрационное Фото

Находка состоит из 118 серебряных монет и их фрагментов.

Лукаш Щепаньски, археолог из Острудского музея в Польше, сообщил в среду, 5 мая, об обнаружении раннесредневекового клада каролингских динариев, уникального для этой части Европы, передает «Новое время».

Находка состоит из 118 серебряных монет и их фрагментов. Ученые нашли динарии императора Людовика Благочестивого (814−840) и обол короля Карла Лысого (840−877) из франкской династии Каролингов.

Монеты были обнаружены во время исследования мультикультурного археологического памятника в коммуне Бискупец в Новом городском повете.

По мнению Щепаньски, руководившего археологическими работами, клад раннесредневековых монет Каролингов в этой области является чем-то необычным и поэтому трудно интерпретируемым. Археологи пока нашли в этой части Европы только единичные монеты того периода, отчеканенные на монетных дворах Западной Европы, а для торговли использовали в основном арабские монеты.

Ранее уникальные находки каролингских монет включали три денария, обнаруженные в Янове Поморском, на месте легендарного торгового центра викингов Трусо. Среди них два динария Людовика Благочестивого, один из которых использовался в качестве кулона и считается одним из древнейших предметов христианской религии в этой части Европы.

Окрестности Бискупца, где сейчас найден клад каролингских динариев, являются бывшей славяно-прусской границей. Вероятно, он был спрятан на месте необитаемого поселения в песках, покрытых лесом.

«Функционирование поселения в Трусо и связанная с этим деятельность викингов в настоящее время является наиболее явным ключом к разгадке, который может указывать на то, как сокровища достигли территории древней Пруссии. В IX веке мы замечаем явное усиление угрозы, исходящей от викингов. Например, Париж осажден в 845 году. В то же время скандинавы активизируют торговлю в Прибалтике», — сказал Щепаньски.

Открытие было сделано членами Ассоциации детекторов «Гриф», которые с помощью металлоискателей обнаружили первые две монеты и фрагменты двух следующих. Впервые сокровище будет представлено публике в музее Оструды в середине мая, во время Ночи музеев.

Фото: Muzeum w Ostródzie

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