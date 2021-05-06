Экономист: Лукашенко рискует нарваться на ответку ЕС, которая подорвет экономику 6.05.2021, 22:44

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Четвертый пакет санкций уже близко.

Экономист Лев Марголин в комментарии udf.by уверен, что ЕС примет четвертый пакет санкций против режима Лукашенко.

«Единственное, что что пока останавливает Лукашенко (и почему он не требует ввести санкции против всех предприятий из Евросоюза, а просит список) – он боится ударить по тем предприятиям, которые обслуживают его и обслуживают его окружение. Больше никаких ограничений у него нет. «Бомбить Воронеж», как говорят в России, – это его любимое занятие. Приносят ли его решения пользу Беларуси или нет, Лукашенко не сильно волнует», – считает Марголин.

Остановят ли ЕС угрозы Таракана от принятия четвертого пакета санкций? Экономист полагает, что нет.

«Если посмотреть на долю Беларуси в импорте Евросоюза, то там 0,0%. Это для Беларуси Евросоюз крупнейший наравне с Россией покупатель белорусских товаров. Если скажем ЕС не будет покупать наши нефтепродукты, то куда мы будем их девать? В случае ответных санкционных мер можно нарваться на ответку. ЕС угрозы Лукашенко не испугают», – сказал Марголин.

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