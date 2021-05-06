Историк Тарасов издал «труд жизни»: книгу о Евфросинии Полоцкой 6.05.2021, 23:07

Обложка книги

Фото: talaka.org

Евфросиния Полоцкая для нас – защитница Беларуси.

Виленская типография «Спауда» и издательство «Цимберов» издали книгу белорусского археолога и историка Сергея Тарасова о Евфросинии Полоцкой. Сделать на нее предзаказ можно через сайт Talaka.org.

Сама книга при предзаказе стоит 35 рублей, «по себестоимости», как говорит автор – кандидат исторических наук, доцент в Институте парламентаризма и предпринимательства, историк и археолог Сергей Тарасов. За эту сумму покупателю обещают экземпляр с автографом автора, приглашение на презентацию, открытку с изображением обложки книги и скидки на книги издательства Цимберова и издательского проекта «Такая история». При заказе от 20 экземпляров предлагаются скидки. Издание можно поддержать и меньшими суммами. Книга уже издана и на следующей неделе должна добраться до Беларуси.

Книга имеет название «Еўфрасіньня – Офрасіньня – Аўфрасіньня. Яе час, яе крыж» («Евфросиния – Офросиния – Афросиния. Ее время, ее крест»).

Автор объясняет: сама историческая личность называла себя именем Офрасíння, что на современном белорусском языке следует передавать как Афрасіння.

Сергей Тарасов заявляет «Белсату», что больше, чем в этой книге, о Евфросинии Полоцкой сейчас не найти:

«Эта книга – это работа чуть ли не всей моей жизни, – говорит историк. – В этой книге собрано все, что касается истории Евфросинии. Кроме жизни Евфросинии Полоцкой, кроме того, что писали о кресте Евфросинии сегодняшние исследователи, остальное там новое. К этой книге я подошел не только как историк, а как археолог. Материалы археологические в сравнении с изографическими, архитектурно-археологическими и историческими, чисто археологические – это все новое.

Это не пересказ жизни. Это осмысление ее во времени, в тех обстоятельствах XII столетия, когда она родилась, где она родилась, как она жила.

Даже приблизительное описание дома ее отца, князя Святослава, и ее матери Софии в Полоцке. И то, как проходили ее детские годы, и то, как она оказалась в Спасском монастыре».

При том книга не публицистическая – это популярное изложение научных идей и оснований, поясняет автор. Только в списке литературы в конце книги – почти сотня источников, а еще просто в тексте есть ссылки на исследователей и источники, которыми он пользовался.

Тарасов добавляет, что впервые столкнулся с историей Евфросинии более 35 лет назад, и с тех пор «носил в своем сердце» ее историю, а Полоцку посвятил всю свою научную жизнь.

Историк считает, что Евфросиния Полоцкая «всю свою жизнь спланировала», а в его книге – «фантастическая история молодой девочки, которая в 12 лет определила свою жизнь». Он доказывает, что Евфросиния определила и предвидела даже существование своего имени после смерти. Тарасов вспоминает, как объяснял, кто такая Евфросиния Полоцкая, в учебнике «Моя родина-Беларусь» для 4 класса и в книге рассказов «Фрески»:

«Безусловно, она для нас защитница Беларуси. Безусловно, она наша святая, – говорит Тарасов о Евфросинии Полоцкой. – Но она и кровь от крови наша Родина. Она как поток Полоты́, которая пронизывает всю нашу жизнь и всю нашу историю. Это тот человек, который нашел силу в своей душе, чтобы полюбить свою Родину и остаться на этой Родине своим духом, своим образом и своим символом, защищать нашу Родину с неба».

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