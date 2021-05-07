К Земле приближается неконтролируемая китайская ракета: Пентагон выдвинул обвинения КНР 14 7.05.2021, 8:19

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фото: gettyImages

Центральная ступень ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» вскоре упадет на Землю, но где именно, неизвестно.

Министерство обороны США в настоящий момент не планирует сбивать китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5В" (Long March 5B, или CZ-5B), которая должна неконтролируемо упасть на Землю. "Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин, сообщает dw.com.

В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 либо 9 мая. Точное место падения предсказать сложно. "Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят", - отметил Остин. Одновременно он косвенно обвинил Пекин в халатности.

"Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - подчеркнул глава Пентагона.

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"Тяньгун-3". На низкую околоземную орбиту его доставила ракета-носитель "Чанчжэн-5В". Центральная ступень ракеты весом 20 тонн вращается вокруг Земли и неизвестно, где именно она в ближайшие дни может упасть. Вероятнее всего, обломки ракеты все же упадут в море или в ненаселенной местности, но существует риск, что они могут нанести ущерб людям или недвижимости.

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