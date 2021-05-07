Провал российской провокации в Совбезе ООН превзошел самые смелые прогнозы 5 7.05.2021, 10:25

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Инструменты пропагандистов больше не работают.

Жалобные публичные оправдания провалов становятся новым трендом российский пропаганды и информвойск. Очередными стенаниями разразился первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его глубоко ранила черствость западного мира, который не оценил попытку РФ провести очередную ИПСО на тему событий 2 мая 2014 г. в Одессе. Об этом пишет украинский блогер Алексей Копытько.

В среду, 5 мая, Кремль организовал неформальную встречу на площадке СБ ООН по «формуле Арриа», где россияне намеревались показать миру беглых сепаратистов с номером «спасем Одессу от хунты».

Провал этого мероприятия превзошел самые смелые прогнозы Украины и самые страшные ожидания российской дипломатии, отмечает блогер.

Публичным итогом встречи являются:

1) Начавшиеся еще вчера причитания российских пропагандистов, дополненные официальными всхлипами росделегации в ООН, о том, что только асадовская Сирия, лукашенковцы, немного Мексика и Китай вообще хоть как-то среагировали на тему мероприятия. Остальные просто глумились и обзывали Россию нехорошими словами в контексте агрессии России против Украины.

2) Официальное заявление 8 стран: США, Великобритании, Франции (постоянные члены СБ ООН), Эстонии, Норвегии, Ирландии (непостоянные члены СБ ООН), Германии и Бельгии. Если кратко, то эти страны оценили потуги РФ так: «Мы сожалеем об этой преднамеренной попытке отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся дестабилизирующей деятельности России против Украины в течение последних семи лет».

И дальше по тексту перечисление всех «подвигов» Путина, с Крымом включительно.

Т.е., информационное послевкусие настолько плохое, что товарищи в Москве явно жаждут крови проштрафившихся дипломатов. Кто-то ж эту показуху инициировал, кто-то ж убеждал, что она выстрелит. Ну, вот и выстрелила. Теперь разгребать завалы.

«Я думаю, Кремль сейчас будет судорожно пересматривать основные нарративы против Украины. Предыдущие пока еще являются раздражителями, но ни Запад, ни нас уже особо не впечатляют. Поэтому будет запрос на какие-то новые линии дискредитации», — пишет Алексей Копытько, отмечая, что с большой вероятностью РФ будет давить на «экономические сюжеты», потому что эпидемия «потрепала» многих.

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