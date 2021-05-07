Безумие «победителей» 3 7.05.2021, 11:25

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Вот до чего доигрались ряженные путинские «патриоты» по разнарядке.

Чем дальше в глубины истории уходят от нас майские события 1945 года, тем более ожесточенная полемика относительно них разгорается внутри общества. На всю Россию осталось 68 тысяч участников боевых действий 1941-1945 годов. Кроме того, в Украине, Беларуси, Казахстане и других постсоветских странах остаются в живых еще 47 тысяч участников ВОВ. Это очень пожилые люди, нуждающиеся в покое, заботе государства, постоянной поддержке. Их вряд ли искренне радуют информационные баталии на тему победобесия, современный бутафорский военный креатив за гранью фола, и выбрасывание огромных средств на военные парады, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

К примеру, в 2020 году на показательное военное шоу на Красной площади потратили 1 млрд. рублей. Разве не лучше было бы каждому боевому ветерану дать разовую выплату в 15000 рублей? Разве это не было бы лучшим актом государственной заботы? Похоже, что творцы нового культа считают данные мысли крамолой, зато для них совершенно нормально, когда в Тверской области детсадовцев хотели привлечь к участию в параде для самых маленьких. Представьте шествие 100 малышей-патриотов в форме танкистов, моряков, пехотинцев, и конечно сотрудников НКВД вместе с игрушечной боевой техникой. Иногда, кажется, что российские чиновники смотрят американский комический мультсериал South Park и буквально воплощают в жизнь аллегории, изображенные в нем.

Псевдопатриотические акции «Помним» с участием депутатов от Единой России отталкивают, т.к. очевиден факт эксплуатации жирными котами праздника с целью повышения своего просевшего электората. Не меньше «умиляет», когда мажоры из МГИМО 8 мая организуют студенческую акцию «Синий платочек Победы». Говориться, что синий скромный платочек ассоциируется с военной эпохой и подвигом советского народа, дескать, он символ мирного голубого неба. Реально в духе Оруэлла, ведь завтра эти бывшие студенты, внемля кличу путинизма, поедут за бугор стричь купоны на контрабанде оружием, наркотой, торговле живым товаром. Да и вообще может ли Россия, как страна-агрессор заикаться о ценностях мира?

Путинизм – это идеология, в рамках которой под видом монтирования скреп повторяются постулаты нацизма о неполноценности отдельных народов, подчеркивается отказ признания права целых государств на существование и мирное развитие. Приграничные с РФ страны испытывают на себе постоянное военно-политическое насилие, в том числе сопряженное с утратой ими территориальной целостности. Молдова, Грузия, Украина – государства против которых ведется прямая вооруженная агрессия. Страны Балтии и Центральной Азии живут под нарастающим давлением, цель которого состоит в их подрыве изнутри, используя русскоязычные меньшинства, давно не желающие иметь что-либо общее с деградирующей путинской Россией. Поражает цинизм, с которым «военкоры» из ГРУ глорифицируют акты насилия и издевательств на жителями Донбасса со стороны российских оккупантов, подавая это формой заботы и защиты «русского мира». Особенно гротескно выглядит «забота» перед 9 мая понаехавшей шоблы, о единицах оставшихся в живых донецких и луганских ветеранов, которые ни за что на свете не желали бы повторения ужасов ВОВ, но вынуждены повторно проживать пекло теперь уже гибридной войны.

Пугает еще один момент – отбитые путинисты хотят монополизировать понятие «Родины». Так, действующий глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил недовольным парадами Победы «проследовать на другую родину». В своем посте на Facebook этот позор своего дедушки предложил для «неуспокоившихся младших друзей по разуму» искать другую какую-нибудь родину и наслаждаться другой какой-нибудь историей между собой, с собой самими… Вот до чего заигрались ряженные путинские «патриоты» по разнарядке, до основания опустошающие сами понятия «победа» и «родина».

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