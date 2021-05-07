Что сейчас с 12-летним Ромой, который спас своего брата из горящего дома? 4 7.05.2021, 12:09

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Об этом рассказала его мама Мария.

Состояние 12-летнего Ромы, который вынес из огня своего маленького брата, стабильно тяжелое, рассказывает tut.by его мама Мария. Улучшения, продолжает она, есть, но пока врачи сообщают, что говорить о чем-то рано, — впереди очень много операций.

Напомним, 28 апреля вечером в семье Марии произошла беда. Когда муж поехал в соседний поселок, чтобы встретить ее с работы, в их доме в деревне Сидоровичи Мядельского района случился пожар. Дома в это время находились двое мальчиков: 12-летний Рома и его брат Ваня, которому год и четыре месяца. Еще один брат — 6-летний Миша — был у друзей.

Сейчас Рома находится в Республиканском ожоговом центре. Мама с тетей Светланой сегодня едут в Минск, чтобы его навестить.

— Вчера я тоже была у него, разговаривала с ним, он меня слышит, реагирует на голос. Можно даже сказать, бурно реагирует. Губками, ножками, — рассказывает о сыне Мария. — Я ему вчера читала… Купила три книги. Одну научную, связанную с техникой, вторую — «Приключения капитана Врунгеля» и третью — разные стихи. Вчера, когда читала ему стихотворения про школу и спорт, он ножками реагировал. Он у нас спортсмен. Передавала приветы от всех. Когда говорила про Мишу и Ваню (младшие братья), он тоже очень реагировал.

— Как вы сами?

— Пью таблетки и стараюсь держаться. Хожу на работу, три дня отработаю, потом еду в Минск, так и держусь. Побуду с младшими детьми, погуляю немного, отвлекусь, — описывает свое состояние Мария. — Ваня (братик, которого Рома спас), слава Богу, нормально, а Мише мы объяснили, что Рома болеет. Подробностей не рассказывали, чтобы он сильно не переживал.

По словам Марии, им предложили дом в деревне Занарочь Мядельского района. Пока семья туда еще не переехала.

— Жилье обставляют, приводят в порядок. Возможно, сегодня передадут ключи, — рассказывает Мария. — Мы общались с начальником УКСа Мядельского района. Он говорил, что они помогут нам со строительством дома. Если честно, подробностей я не знаю, всем этим занимается муж.

А еще, говорит Мария, они продолжают получать поддержку от добрых людей — многие пишут, звонят.

— На днях меня набрала пенсионерка из Гродно. Говорит, пенсия у меня небольшая, но так хочется вас хоть немного поддержать. Можно я хотя бы переведу вам денег на телефон, — с дрожью в голосе вспоминает этот момент Мария. — Я растерялась, не знала, что сказать. Я никогда не думала, что рядом столько хороших людей. Спасибо им всем большое еще раз.

Напомним, накануне замглавврача БСМП Игорь Шиманский сообщил, что состояние ребенка остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика — он стабилизировался. На данный момент организм мальчика справляется. Проводится все необходимое лечение, в том числе выполняются оперативные вмешательства.

Врач также отметил, что сейчас давать какие-то предварительные прогнозы преждевременно, так как площадь ожогов у ребенка большая. Уже выполнено 2 оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут выполняться с интервалом 2−3 дня. Применяются все самые современные методы лечения, в том числе идет речь о клеточных технологиях.

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