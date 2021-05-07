Нюрнберг для Лукашенко: под суд попадут несколько сотен высокопоставленных лиц 3 7.05.2021, 13:38

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Юрист рассказал о будущем режима и его пособников.

Ответственный в вопросах юстиции в Народном антикризисном управлении юрист Михаил Кирилюк рассказал «Радыё Свабода» об аналоге Нюрнбергского процесса для белорусского режима, о том, кто попадет на скамью подсудимых, насколько важны сейчас дела о преступлениях против человечности по принципу универсальной юрисдикции.

Чем белорусский трибунал будет отличаться от Нюрнбергского

– Нюрнберг часто упоминают в связи с белорусскими обстоятельствами, но все же Нюрнбергский процесс, трибуналы по бывшей Югославии или Руанде — это трибуналы после войны, после военных преступлений и после геноцидов. На сегодня в Беларуси войны де-факто нет, хотя многие называют ту степень правового дефолта гражданской войной против своего народа. У нас немного другие обстоятельства.

Почему важно обращение белорусов в Федеральную прокуратуру Германии

– Мы были в контакте с правителями, которые готовили дела, с которыми обратились в Федеральную прокуратуру Германии, заявив о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности. Это был большой размер материалов. Теперь слово за немецким генеральным прокурором.

Как может работать универсальная юрисдикция

– Когда-то большинство стран мира подписали Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращений и наказаний. Согласно Конвенции преступления против человечности, такие как пытки, настолько опасны не только для отдельных людей, но и для международной безопасности, что отменяется принцип территориальности. В нормальной ситуации каждая страна расследует преступления на своей территории, и это обычный принцип. А если дело касается пыток, этот принцип не работает, и любая страна имеет право заводить дела, вызывать на допросы, собирать доказательства. И не имеет значения, были ли затронуты немецкие или белорусские граждане. Это имеет значение для безопасности всех стран, поэтому каждая страна имеет право принимать такие меры.

Почему это касается непосредственно Беларуси

– Беларусь эту конвенцию ратифицировала. В мире есть не так много стран, которые не подписали и не ратифицировали эту конвенцию, если заглянуть в страницу Википедии, там почти вся карта мира зеленая (этим цветом отмечены страны, ратифицировавшие конвенцию). Если дело будет доведено до финала, то те люди, имена которых будут в приговорах, смогут всю оставшуюся жизнь скрываться в странах вроде Сомали.

Почему именно Лукашенко обвиняют в преступлениях против человечности

– Трудно доказать связь между приказами, которые отдавал, по мнению немецких правителей, Александр Лукашенко, и теми преступлениями, что делали белорусские силовики. Связь не очевидна, нет видеозаписи, где Александр Лукашенко отдает на камеру такие приказы или признается в чем-то. Но если смотреть с юридической точки зрения, то вся структура построена таким образом, что невозможно такие вещи делать без ведома и согласия высшего лица. Есть правовая конструкция – президент руководит Советом министров, он нанимает, увольняет, они перед ним ответственны, МВД ему полностью подчиняется. Он также является верховным главнокомандующим. С юридической точки зрения невозможно здесь отказаться…

Каким должен быть международный трибунал над режимом Александра Лукашенко

– Представление о суде над режимом зависит от того, в каком пункте мы придем к этой новой Беларуси и в каком состоянии будет система юстиции на то время. Есть мнение докладчика ОБСЕ, что в Беларуси система юстиции настолько разрушена, что есть основания для открытия международного трибунала. Невозможно силами белорусской юстиции выносить приговоры по отношению к этим высокопоставленным силовикам. И докладчик ОБСЕ предлагает создать международный трибунал.

Международный трибунал под эгидой ООН или рассмотрение в Международном уголовном суде

– Потом были заявления, что этот международный трибунал будет сделан под эгидой ООН. Также это может произойти в Международном уголовном суде, если Беларусь примет на себе юрисдикцию Международного уголовного суда, так как Беларусь не подписала до сих пор Римский устав, и поэтому эти дела там не рассматриваются. И это может сделать новое руководство Беларуси.

Сколько людей могут судить

– Все международные трибуналы – дело не дешевое и не быстрое, если посмотреть на исторические примеры. Там будут проводиться процессы по нескольким десяткам, пожалуй, нескольких сотнях высокопоставленных лиц. В общей сложности в этих преступлениях принимали участие тысячи людей. И здесь белорусам самим придется решать эту ситуацию с судебными процессами. Самим придется формировать новый парламент, новую судебную систему, активно участвовать в общественно-политической жизни, чтобы не допустить этого снова и разобраться с той ситуацией, что есть сейчас.

Какие есть другие варианты Международного суда

– Белорусам самим нужно согласиться на то, чтобы юрисдикция Международного уголовного суда начала распространяться на Беларусь. Это один вариант, второй вариант – суд под эгидой ООН. Третий вариант – промежуточный, который существует сейчас, это универсальная юрисдикция. Если есть доказательства по конкретным лицам, которых можно идентифицировать по каким-то признакам и участвовавшим в пытках, то в отношении них уже сейчас нужно начинать уголовное преследование в странах, которые согласны это делать, чтобы фиксировать факт преступления, и это дает возможность отправить человека в международный розыск.

Кто будет на скамье подсудимых, кроме руководителей силового блока и высшего руководства?

– 30 тысяч человек были произвольно задержаны. Это признают все возможные международные организации, ООН, ОБСЕ, Комитет по правам человека и другие... И, как все они отмечают, вынесенные приговоры не имели целью защиту общества, а делались ради политического преследования. Вынесение приговора с политической целью, чтобы запретить человеку выражать свои мысли — это должностное преступление и по действующему Уголовному кодексу. Если человек в форме избивает кого-то (начальник тюрьмы или надзиратель), это преступление. Все эти дела должны быть расследованы.

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