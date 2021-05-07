К 9 мая в Уфе чиновники подарят ветеранам одеяла, а себе - ультрателевизоры и экодиваны 6 7.05.2021, 15:29

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На оснащение местного Дома правительства потратят миллионы рублей.

В Уфе власти подарят ветеранам Второй мировой войны стеганые одеяла, их получат 50 человек. Вместе с тем чиновники потратят миллионы российских рублей на оснащение Белого дома в Уфе: телевизоры, диваны, ресепшен. Цена вопроса почти 10 млн рублей, сообщает kasparov.ru.

Поставщика выбрали перед затяжными майскими праздниками. Тендер проводил "Центр организации и проведения конкурсных процедур". Одеяла предназначены для поздравления юбиляров — ветеранов ВОВ. Всего на это потратят 56 тысяч 383 рубля из городского бюджета. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, быть безопасным и отвечать требованиям законодательства.

В то же время ГКУ "Хозяйственное управление" провело свои закупки. В одной заявке фигурируют навороченные телевизоры — как объявлено, «для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с постановлением правительства РФ».

Минимальную цену контракта объявили в 249 тысяч рублей. Если кто-то из предпринимателей решит продать телевизоры за эту сумму, то на том и сойдутся. Если нет, то могут торговаться вплоть до 1,2 млн. Пока самый дорогой телевизор оценили в 85 тысяч рублей, самый дешевый — в 16 тысяч.

На мебель для Дома правительства будет израсходовано 5 млн рублей, на 23 предмета. Диваны должны быть изготовлены из дорогих материалов. Каркас — из массива сосны, обивка — из экокожи. Стоимость варьируется от 35 до 100 тысяч рублей. Кресла обойдутся немного дешевле.

Чиновникам почему-то понадобилось кресло-мешок. Вторая закупка объявлена уже на 2,1 млн рублей. В ней власти заказывают три кухонных гарнитура и два стола. В кухонных модулях поставщик обязательно должен предусмотреть отсеки под электроплиты, микроволновки и посудомоечные машины. Холодильники обойдутся в 96 и 75 тысяч рублей. Посудомоечная машина — в 48 тысяч рублей. Микроволновая печь — в 38 тысяч, а варочная панель — в 23 тысячи.

В 2021 году дефицит бюджета Башкортостана будет большим — казна недосчитается 24 млрд рублей. В 2022 году дефицит ожидается в 6,7 млрд, в 2023 году — 3 млрд рублей.

Это не всё, что закупали власти за последнее время. В Доме республики появились новенькие писсуары, цветы и гирлянды.

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