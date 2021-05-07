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Солигорские партизаны поддерживают настоящих офицеров

  • 7.05.2021, 15:36
Солигорские партизаны поддерживают настоящих офицеров

В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.

Как сообщает телеграм-канал «Хартия-97%», партизаны Минского района вышли на акцию за отказ от алкоголя и сигарет, прогулки на свежем воздухе и здоровое питание.

Партизаны Новополоцка выступили с посланием для ветеранов: «Мы призываем вас страну любить, а Лукашенко отстранить!».

Пенсионеры готовятся отмечать победу над фашизмом, а солигорские партизаны поддерживают настоящих офицеров Беларуси.

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