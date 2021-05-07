Amnesty вернула Алексею Навальному статус узника совести
- 7.05.2021, 19:14
Организация извинилась за то, что ранее лишила политзаключенного статуса узника совести.
Международная правозащитная организация Amnesty International снова признала российского оппозиционера Алексея Навального узником совести. Об этом сообщается на сайте организации.
В Amnesty International заявили, что не поддерживают политическую программу Навального, но подчеркивают необходимость того, что власти России должны соблюдать его права и предоставить доступ к независимой медицинской помощи.
Организация извинилась за то, что ранее лишила Навального статуса узника совести, признала, что приняла неправильное решение и после этого пересмотрела подход к использованию термина «узник совести». Amnesty International призвала продолжать кампанию за освобождение политика.