Amnesty вернула Алексею Навальному статус узника совести 7.05.2021, 19:14

алексей навальный

Организация извинилась за то, что ранее лишила политзаключенного статуса узника совести.

Международная правозащитная организация Amnesty International снова признала российского оппозиционера Алексея Навального узником совести. Об этом сообщается на сайте организации.

В Amnesty International заявили, что не поддерживают политическую программу Навального, но подчеркивают необходимость того, что власти России должны соблюдать его права и предоставить доступ к независимой медицинской помощи.

Организация извинилась за то, что ранее лишила Навального статуса узника совести, признала, что приняла неправильное решение и после этого пересмотрела подход к использованию термина «узник совести». Amnesty International призвала продолжать кампанию за освобождение политика.

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