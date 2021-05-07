Что сейчас происходит с ИП 2 7.05.2021, 22:54

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Для предпринимателей вводят существенные изменения.

Для белорусских компаний и индивидуальных предпринимателей с 9 июля изменят порядок расчетов в наличной иностранной валюте с юрлицами-нерезидентами и физлицами-нерезидентами. Эти новшества вызвали вопросы у предпринимателей, которые закупают небольшие партии товара за границей за наличные. Июльские изменения такие закупки ставят под запрет. Тем временем предпринимателей, которые заняты оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов, за первый квартал, судя по статистике, стало меньше — на 0,1%. А торговые сети продолжают вытеснять ИП с рынка. Tut.by посмотрел, какие изменения введут по валютным расчетам с 9 июля и как они могут сказаться на работе ИП.

В чем суть изменений, которые затронут ИП, и как они работают сейчас

Белорусским юрлицам и ИП с 9 июля можно будет рассчитываться наличной валютой с юрлицами-нерезидентами, к примеру, за консульские сборы и пошлины иностранных государств в Беларуси; за проведение выставок, ярмарок, спортивных, спортивно-массовых и культурных мероприятий за границей и другое. В этом списке причин, по которым можно прибегать к наличным расчетам, нету закупки товара за границей, что вызвало вопросы у некоторых индивидуальных предпринимателей.

Сейчас ИП могут использовать наличную валюту для закупок товаров за границей на сумму до 2900 рублей (100 базовых величин) по каждому документу, который подтверждает поступление товаров в Беларусь. Эту сумму установили с 1 марта 2019 года. До этого ИП запрещали наличные платежи с юрлицами-нерезидентами, однако после обсуждения оставили «потолок» в 100 базовых. На практике ИП могли как физлица купить валюту в пределах этого лимита и съездить на закупку товара в ту же Москву.

При этом при закупке белорусскими ИП товара у физлиц-нерезидентов (физлица из другой страны) сейчас можно использовать наличную валюту, если расчет происходит на территории иностранного государства. К примеру, если ИП закупает товар у российской компании, то может купить за наличную валюту максимум на 2900 рублей, а если у физлица, то на любую сумму. Этот вопрос актуален для тех ИП, которые торгуют товаром легпрома из России, который зачастую закупают за наличные.

При этом с 9 июля также сократят перечень операций, которые разрешены в наличной валюте между юрлицом-резидентом и физлицом-нерезидентом. На безналичные платежи и переводы ограничений нет. К примеру, возможны безналичные платежи и переводы в валюте со счета (в том числе доступ к которому обеспечивается с использованием банковской платежной карты) белорусского юрлица или ИП, открытого как в белорусском, так и иностранном банке, на счет физлица-нерезидента. Проще говоря, для белорусских компаний и ИП не будет с 9 июля ограничений по валютным безналичным платежам при закупке товаров у физлиц-иностранцев. А вот о наличных платежах юрлиц и ИП в пользу физлиц-нерезидентов в списке исключений ничего не говорится, что означает, что с 9 июля такие расчеты проводить не получится. То есть ИП не смогут закупать товары за наличные также у физлиц-нерезидентов.

Из других исключений, на которые не будет распространяться запрет на наличные валютные операции между юрлицом-резидентом и физлицом-нерезидентом, — продажа физлицу-нерезиденту за валюту товаров в магазинах беспошлинной торговли и на борту самолетов «Белавиа» или в международных поездах БелЖД, выплата пенсий физлицам-нерезидентам из ФСЗН по международным договорам и другое.

«Перспектива» о том, чем грозят ИП изменения

Общественное объединение «Перспектива», которое раньше проводило форумы предпринимателей, обратилось в правительство и Нацбанк из-за предстоящих изменений. Чиновников просят оставить для ИП нынешние условия по закупке товаров за границей за наличные, чтобы «избежать коллапса работы ИП в торговле и негативных последствий для их бизнеса».

В общественном объединении заявляют, что «99% расчетов ИП в торговле с иными странами по закупке товаров происходит в наличной форме». «Можно утверждать, что после 9 июля 2021 года данный вид бизнеса спустя непродолжительное время остановится и прекратит работу вовсе. Привоза нового товара не будет, налоги платить будет нечем, аренду тоже, ФСЗН также… Кризис неплатежей будет очевидным. Теневой сектор экономики будет расти в геометрической прогрессии», — заявляют в «Перспективе».

Торговые сети вытесняют ИП. Что происходит с ипэшниками и их товарооборотом

Индивидуальные предприниматели продолжают терять рынок, следует из данных Белстата. В первом квартале на ИП и физлиц приходилось 8,4% розничного товарооборота, а год назад — 8,8%. Остальная часть приходится на торговые организации.

Если смотреть товарооборот конкретно ИП и физлиц, то в феврале этого года 76,9% от всех продаж приходилось на непродовольственные товары, в основном это верхняя одежда, трикотажные изделия, нижнее белье, постельные принадлежности, стройматериалы, автозапчасти.

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил представитель Минэкономики. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже, в апреле−марте, этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.

При этом в целом зарегистрированных ИП за первый квартал нынешнего года стало больше. На 1 апреля этого года их насчитывалось 272 633. Это на 0,6% больше, чем на начало года. При этом ИП, которые заняты оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов, за первый квартал стало меньше — на 0,1%.

Напомним, для индивидуальных предпринимателей в 2021 году ввели некоторые изменения. Они предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. К примеру, теперь ИП могут обращаться за административными процедурами в любую налоговую инспекцию, а не только по месту постановки на учет, месту жительства. Еще одно новшество: с 1 января для ИП увеличились предельные пороги валовой выручки для упрощенной системы налогообложения.

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