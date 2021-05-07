Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию 7.05.2021, 22:04

Турция попала в красный коронавирусный список.

Британское правительство ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Англию, сообщает The Telegraph.

Турция, где изначально было запланировано проведение финального матча, была внесена Англией в красный список стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в красном списке, будет обязан пройти 10-дневный карантин, а это может помешать подготовке сборной Англии к Евро-2020.

Сообщается, что финал может принять стадионы "Астон Виллы" или домашняя арена "Тоттенхэма".

Финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Челси" пройдет 29 мая.

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