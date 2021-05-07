Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию
- 7.05.2021, 22:04
Турция попала в красный коронавирусный список.
Британское правительство ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Англию, сообщает The Telegraph.
Турция, где изначально было запланировано проведение финального матча, была внесена Англией в красный список стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.
Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в красном списке, будет обязан пройти 10-дневный карантин, а это может помешать подготовке сборной Англии к Евро-2020.
Сообщается, что финал может принять стадионы "Астон Виллы" или домашняя арена "Тоттенхэма".
Финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Челси" пройдет 29 мая.