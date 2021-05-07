В башне Гольшанского замка открыли музей 7.05.2021, 22:26

Музейная экспозиция отсылает к роману «Черный замок Ольшанский» Короткевича.

В Гольшанах открыли музейную экспозицию в северной башне замка. Подготовка к этому событию началась еще в 2011 году, сообщает «Ашмянскі веснік».

Северную башню Гольшанского замка реконструировали, а призамковую территорию облагородили: на ней появилась стоянка для авто, освещение и визит-центр. Сам замок получил новые лестницы и обзорные площадки. Внутри башни появился музей.

Музейная экспозиция отсылает к легендам Ошмянского края и к роману «Черный замок Ольшанский» Владимира Короткевича. Реставрационные работы велись с 2015 года, а потратили на них более трех миллионов рублей.

22 мая у стен замка пройдет ежегодный региональный фестиваль «Гольшанский замок».

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