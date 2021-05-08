Конгрессмен Кристофер Смит: Лукашенко проиграл 4 8.05.2021, 8:06

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Что сказал на слушаниях в Конгрессе США автор «Акта о демократии в Беларуси».

6 мая в комиссии по правам человека Конгресса США состоялись слушания, посвященные демократии и правам человека в Беларуси. Слушания проходили в онлайн-формате, их вели американские конгрессмены, которые активно поддерживают демократическое движение белорусов: Джеймс Макговерн и автор «Акта о демократии в Беларуси» Кристофер Смит.

«Радыё Свабода» опубликовало вступительное слово конгрессмена Смита на слушаниях:

— Девять месяцев назад мир был свидетелем того, как десятки тысяч белорусских демонстрантов — в некоторых случаях более ста тысяч — вышли на улицы Минска и других городов в знак протеста против крайне нечестных выборов.

Эти мирные демонстранты были — и продолжают быть — умными, изобретательными, целеустремленными и чрезвычайно героическими.

По одной из оценок, тридцать три тысячи женщин и мужчин были временно задержаны или заключены в местах, где многие из них подверглись чрезвычайной жестокости, пыткам и другим формам насилия.

Громилы Александра Лукашенко бьют и преследуют мирных демонстрантов и журналистов. На улицах белорусские женщины в белом сильно контрастируют с головорезами Лукашенко.

Люди разного возраста и происхождения хотят, чтобы Лукашенко ушел. Они хотят надежной демократии. Они хотят свободы и общепризнанных прав человека. И они хотят, чтобы репрессии закончились и чтобы освободили политзаключенных.

Несколько дней назад агентство Associated Press сообщало, что «серебряный призер Олимпийских игр, который является одним из самых знаменитых спортсменов Беларуси, заявляет, что держит 10-дневную голодовку в поддержку жертв политических репрессий в стране».

«Андрей Кравченко, завоевавший медаль в десятиборье на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, сказал в пятницу, что он также продает золотую медаль с чемпионата Европы 2011 года по десятиборью, чтобы помочь семьям политических заключенных».

На сегодняшних слушаниях будут рассмотрены систематические нарушения Лукашенко прав человека с августа прошлого года, а на самом деле — за все время правления последнего диктатора Европы с июля 1994 года.

На августовских выборах Лукашенко проиграл Светлане Тихоновской.

Лукашенко проиграл выборы, но все еще остается у власти.

По оценкам ОБСЕ, выборы не были прозрачными, свободными и честными.

Нелегитимное правление Лукашенко, поддержанного его силами безопасности и Россией, продолжает нести ужасные последствия для белорусского народа.

26 апреля — буквально на прошлой неделе — лукашенковцы разогнали шествие по случаю 35-й годовщины Чернобыля, огромной катастрофы на атомной электростанции, которая произошла в конце апреля 1986 года в Чернобыле. В результате той катастрофы много людей в Беларуси и в Украине страдают раком, вызванным радиоактивными выбросами.

Я провел два слушания, по случаю 10-й годовщины Чернобыля, а затем 20-й, и был шокирован последствиями для здоровья граждан обеих стран. Сейчас в Беларуси даже марш в память тех жертв разогнан властями.

Спустя четверть века после первого прихода к власти коммунистический диктатор советского сорта по-прежнему правит Беларусью. Лукашенко отказывает белорусам в благополучии, свободе и достоинстве, которые являются их правами от рождения.

Я отмечу, что эти слушания проходят вскоре после годовщины принятия Конституции Речи Посполитой 1791 года, в которую входила и Беларусь. В тот день 230 лет назад Европа в рамках первой письменной Конституции на континенте сделала гигантский скачок вперед, установив принцип ответственности правительства перед народной волей и верховенства закона. В этом духе прошли мирные акции протеста в Беларуси, и я и мои коллеги в Конгрессе верим, что белорусы смогут определить путь к процветающей демократии, которая закрепит права человека после Лукашенко.

Однако ожидать, что эта диктатура сама придет к принципу Джефферсона о согласии управляемых — это безнадежное дело.

Эту власть поддерживает сила, а не уважение к достоинству собственного народа. Мировое сообщество не должно быть слепым относительно этого. В прошлом США и страны Европы принимали жесткие меры после очередной фальсификации выборов Лукашенко. Но с течением времени эти меры смягчались.

Не на этот раз.

Я — главный автор закона о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года, который сначала был принят Палатой представителей, а затем подписан президентом Трампом. Я также был автором Актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов, на этот раз наша решимость должна быть последовательной.

Я приветствую усилия мужественного народа Беларуси в обеспечении подлинной демократии и уважения прав человека для своей страны — особенно с 9 августа, когда народ начал массовые акции.

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