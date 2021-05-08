Хайко Маас: Германия — с гражданами Беларуси, требующими перемен 8.05.2021, 9:21

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Глава МИД Германии поздравил белорусов с Днем победы.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прислал письмо в офис Светланы Тихановской ко Дню победы. В письме он поддержал весь белорусский народ, заявив, что Германия и Европейский Союз всегда будут поддерживать стремление белорусов к свободе и демократии, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

«В Германии и в Беларуси 8 мая – это день, когда мы вспоминаем об окончании развязанной Германией Второй мировой войны. По сей день эта дата прочно вписана в память наших стран. В день 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз мыслями и чувствами мы обращаемся к миллионам жертв войны и истребления, принесенных народами Советского Союза.

Тот факт, что люди в Беларуси и в других странах, которым режим национал-социалистов причинил жестокие страдания, после войны протянули нам, немцам, руку в знак примирения, по сей день наполняет нас глубокой благодарностью. Это примирение стало возможным благодаря тому, что память о жертвах всегда оставалась одним из главных аспектов взаимоотношений между нашими странами. Встречи между людьми, искренний диалог, инициативы на уровне гражданского общества подготовили почву для примирения. Этот процесс далек от завершения: задача памяти и поминовения неизбывна. Стоит лишь упомянуть, например, важную работу, проделываемую Минским международным образовательным центром им. Йоханнеса Рау или Историческую мастерскую на территории бывшего Минского гетто.

История учит нас, как важна защита демократии и прав человека для сохранения мира и свободы в Европе. Поэтому Германия и Европейский Союз всегда будут поддерживать Вас и людей в Беларуси, когда речь идет о законных требованиях и демократических правах белoрусского народа. Германия – с гражданами Беларуси, требующими прекращения насилия и репрессий», — написал Хайко Маас.

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