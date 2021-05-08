США присоединяются к «Крайстчерчскому призыву» 8.05.2021, 9:30

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Администрация Дональда Трампа ранее отказалась от участия в инициативе.

Соединенные Штаты присоединятся к международной кампании по предотвращению насильственных преступлений на почве экстремизма «Крайстчерчский призыв», возглавляемой Новой Зеландией, сообщает «Голос Америки».

Кампания «Крайстчерчский призыв» была запущена в 2019 году премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн и президентом Франции Эммануэлем Макроном после атаки на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, где преступник убил 51 человека, транслируя происходящее в прямом эфире в социальных сетях.

Пресс-секреталь Белого дома Джен Псаки заявила, что «противодействие использованию Интернета для вербовки и радикализации террористов и экстремистов является важным приоритетом для Соединенных Штатов».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала присоединение США к кампании «формализацией уже существовавшего сотрудничества и обязательством по еще более тесной совместной работе».

Администрация Дональда Трампа ранее отказалась от участия в «Крайстчерчском призыве», сославшись на необходимость защиты принципа свободы слова.

В Белом доме подчеркнули, что присоединяясь к «Крайстчерчскому призыву», Соединенные Штаты не будут предпринимать шагов, которые нарушили бы свободу слова, защищаемую Первой поправкой к Конституции США, а также право на конфиденциальность информации.

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