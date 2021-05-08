Медики рассказали о новых необычных симптомах коронавируса 8.05.2021, 10:29

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Потеря обоняния и вкуса все реже встречаются у пациентов с COVID-19.

В последнее время коронавирус все реже вызывает у пациентов потерю обоняния или вкуса. Врачи замечают, что характерные симптомы при COVID-19 меняются, и болезнь у многих людей вызывает психиатрические расстройства и другие тяжелые признаки.

Об этом в интервью ТСН рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист региона Сергей Федоренко.

"У инфицированных температура достигает 40 градусов, есть выраженная общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Наблюдаются тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражения легких, характеризующееся двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты", - сказал Федосенко.

Врачи также отмечают, что у пациентов с коронавирусом все чаще случаются поражения со стороны центральной нервной системы.

"Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", - рассказал медик.

Впрочем, симптомы, которые часто встречались в начале пандемии - потеря вкуса и обоняния - тоже продолжают наблюдаться, но это происходит все реже и реже.

При этом изменения, которые происходят с зараженными коронавирусом, являются обратимыми. Однако на исчезновение последствий уходит около двух-трех месяцев.

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