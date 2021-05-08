Андрей Пионтковский: Блинкен и Зеленский согласовали важнейший вопрос 8.05.2021, 10:44

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Визит главы Госдепа США в Украину прошел очень успешно.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину был весьма продуктивным. Он провел переговоры со всеми ключевыми лицами нашей страны и в очередной раз подтвердил, что США Украину не бросят. О том, как изменятся американо-украинские отношения после визита Блинкена и почему получение Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не должно быть главной целью Украины - в эфире программы "Всьо по беспределу" на Апостроф TV рассказал российский оппозиционер, журналист и политолог Андрей Пионтковский.

- Как, по вашему мнению, прошел визит Энтони Блинкена и Виктории Нуланд в Украину?

- Я думаю, что визит прошел очень успешно. Тон ему был задан заявлением, опубликованным на сайте Госдепартамента США под заголовком “Украина и США - стратегические партнеры”. Это не какая-то формулировка одного из политологов, а официальная государственная позиция Соединенных Штатов. Это очень важно. Блинкен обсуждал с украинским руководством, чем эта формула стратегического партнерства конкретно будет наполнена.

- Наши читатели иногда мыслят категориями "зрада" или нет. Звучат разные мнения про визит Блинкена. Был пост о том, что он разочарован судебной реформой, ситуацией в НАК "Нафтогаз". Давайте обобщим: это "зрада" или успех? Если ссылаться на некоторые источники, то было много критики.

- Критика - это тоже успех. Это значит, что США неравнодушны к своему партнеру, а твердо подчеркивают уверенность в том, что Украина пойдет по пути реформ, будет частью евроатлантического сообщества. Именно поэтому и оказывается военная поддержка.

Я не хотел бы подробно входить в вопросы Совета директоров НАК “Нафтогаз”. Я все таки специалист по вопросам безопасности, и хотел бы на них сосредоточиться. Но то, что американцы не забывают и о поддержке линии реформ - это важно.

Мы не будем скрывать, что одиозная фигура Коломойского была в конце концов оттерта от президентского офиса - он не занимал никакой официальной позиции, но имел свои рычаги влияния - благодаря позиции как раз союзника Украины (Соединенных Штатов). Поэтому я считаю, что внимание стратегического партнера Украины к вопросам реформ, транспарентности экономики и недопущения олигархов к рычагам государственной власти - это тоже часть очень позитивного подхода США к судьбе своего союзника.

- Вы вспомнили про Коломойского. В адрес Энтони Блинкена прозвучала фраза не останавливаться на Коломойском, поскольку есть и другие олигархи и люди во власти, которые препятствуют реформам. Значит ли это, что прислушаются Штаты? Кому-то стоит насторожиться?

- Мы уже не раз с вами говорили о фигуре, соизмеримой с Коломойским по своему негативному воздействию на президента Зеленского, во всяком случае в первый год его президентства - это Ермак. Я не скрываю, что считаю его не просто агентом влияния, а самым настоящим российским агентом. Об этом говорит вся его деятельность на посту советника президента. Он со своими кураторами - сначала с Сурковым, а потом с Козаком - подписывал протоколы, соответствующие московской трактовке Минских соглашений, которые были направлены на полную легализацию в украинском правовом поле и политическом пространстве военно-политического плацдарма - ОРДЛО. И это даже не возвращение ОРДЛО к Украине, а присоединение Украины к ОРДЛО. Вот по значению таким позитивным внутриполитическим шагом в Украине, как и устранение Коломойского, на мой взгляд, стало бы назревшее устранение Ермака.

- Ожидалось, что Блинкен с Ермаком встречаться не будет, учитывая эту историю с вагнергейтом. Но на встрече присутствовал Ермак.

- Блинкен не может доходить до таких мелочей, чтобы диктовать своему собеседнику Зеленскому состав людей, сидящих за столом. В этот раз Ермак не нависал над президентом своей огромной тушей, как он это постоянно делает в течение последних полутора лет. Поэтому я думаю, что это неизбежный шаг.

Но вообще-то требовать это - это не дело Блинкена. Это дело украинского гражданского общества. Американцы прекрасно знают, кто такой Ермак. Об этом на официальных слушаниях по импичменту Трампа рассказывал известнейший дипломат и большой друг Украины Курт Волкер, а также еще один дипломат. Они рассказали, как Ермак лично навязывал им кремлевский нарратив конфликта в Украине, вынимал фальшивые якобы фотографии своего брата, погибшего на Донбассе. Он рассказывал, что не может этого простить предыдущей украинской власти, что это она развязала этот конфликт на Донбассе. Этот человек совершенно откровенно работает на Москву. Я не понимаю, что до сих пор связывает Зеленского с ним.

- Вернемся к вопросу безопасности. Блинкен сказал, что концентрация российских войск максимальная с 2014 года. Зеленский сказал, что отвод войск был, но это только 3,5 тысяч человек с территории Крыма. Опасность вторжения сохраняется?

- Да. И об этой опасности не Зеленский жаловался Блинкену, а сам Блинкен прекрасно это понимает. В Вашингтоне царит очень реалистичный взгляд на Москву. Они прекрасно понимают намерения Кремля и не имеют относительно этого никаких иллюзий.

Визит Блинкена и его заявление сегодня продолжают ту тенденцию, которая наметилась в начале апреля. Напомню, 2-3 апреля перед первым звонком Байдена Зеленскому все руководящие американские деятели - министр обороны генерал Остин, Блинкен и начальник Объединенного комитета штабов генерал Милли - все они звонили своим украинским коллегам и очень решительно заверяли, что Украина не останется в одиночестве, а США не допустят расширения российской агрессии.

Эта точка зрения сейчас восторжествовала в Вашингтоне, несмотря на то, что тут существует и всегда существовала пророссийская партия таких вот "путин ферштейн", как их называют в Германии. Я даже скажу вам, кто ее возглавляет - это бывший госсекретарь Джон Керри, старый дружок Лаврова, который привык его все время поддерживать и который случайно где-то в середине апреля встретился с Лавровым в туалете гостиницы в Дели. Совершенно случайно он там с ним остановился. Но точка зрения Блинкена и Остина восторжествовала. Визит Блинкена - дополнительное тому свидетельство.

- Когда говорят, что США не оставят Украину наедине с Россией, о какой помощи идет речь? Сомневаюсь, что о военной.

- Вы знаете, это не секрет. Американцы предупреждали и предупреждают своих российских коллег неоднократно. В дипломатических кругах это хорошо известно. В чем я с вами соглашусь - американцы не пошлют военные дивизии на восточный и южный фронт Украины сражаться. А все остальное будет сделано.

Начнем с экономической сферы - это будут уже не экономические санкции, которые достаточно болезненны для России в течение последних семи лет. Прежде всего они отрезают Россию от современных технологий, обрекают ее на застой и рецессию. Это будет то, что я бы назвал тотальной экономической войной. Это отключение Российской Федерации от системы SWIFT, это нефтяное и газовое эмбарго. Разумеется, мелким пунктом сюда входит и прекращение "Северного потока-2", и что лично очень чувствительно для всей российской верхушки, включая Путина - это арест знаменитого русского триллиона. Арест активов бизнесменов и чиновников, находящихся близко к Путину, находящихся в юрисдикции США. И такой же масштаб активов в Великобритании.

Что касается военной помощи, то это военные поставки. Кстати, очень показательными в Киеве были два момента. Блинкен специально подчеркнул, что во время недавнего обострения и кризиса Украина проявила исключительную выдержку и ответственность. И он добавил, что именно в этом плане, учитывая такое поведение Украины, США будут рассматривать вопрос о дальнейших поставках. Эта реплика скорее относилась к противникам Блинкена и противникам Украины в Вашингтоне. Он утверждал, что Украина ясно подтвердила: она обороняющаяся держава, а Россия - агрессор. У Украины нет никаких наступательных намерений. И военная помощь Украине - это не поставка вооружения, разжигающего конфликт, а поставка вооружения обороняющейся стороне, которое будет играть сдерживающую роль на агрессора.

Зеленский намекал на соглашения и договоры в ближайшее время. Насколько я понимаю, речь идет о завершении давно идущих переговоров о предоставлении Украине статуса Major non-NATO ally (главный союзник США не член НАТО). Это очень важный шаг. Судя по тону Блинкена и Зеленского, этот вопрос уже согласован. Он открывает более широкие возможности для сотрудничества в военной сфере. Это тот статус, которым обладают такие страны как Израиль, Южная Корея, Япония, Австралия - ведущие союзники США.

- Я правильно понимаю, что ПДЧ нам не ждать, но этот статус, скорее всего, будет?

- Это важнее, потому что ПДЧ может быть через год или несколько лет после преодоления яростного сопротивления какого-нибудь Орбана или даже Макрона с Меркель, после чего Украина может быть станет членом НАТО. А военная помощь Украине нужна уже сегодня и завтра. Блинкен это прекрасно понимает, и он об этом четко говорил. Поэтому эти соглашения, о которых говорил Зеленский, очень важны.

Но США зарезервировали эту уже согласованную меру до разговора Байдена с Путиным, который намечен на 15-16 июня. Они очень надеются, что им удастся убедить Путина оставить Украину в покое.

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