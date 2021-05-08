«У Лукашенко тряслась голова и глаза из орбиты выскакивали»19
- 8.05.2021, 10:49
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Мерзавец получит по заслугам.
Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал неадекватную реакцию Таракана на новость о том, что прокуратура Германии рассматривает заявление о его преступлениях:
— Обратил внимание как у Лукашенко тряслась голова и глаза из орбиты выскакивали во время ответа на вопрос о возбуждении в Германии против него уголовного дела.
Выпрашивал, что б его судили в Великобритании или Франции.
Судить фашиста Лукашенко и его пособников будут в Беларуси. Убийца и мерзавец получит по заслугам.