«У Лукашенко тряслась голова и глаза из орбиты выскакивали» 19 8.05.2021, 10:49

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Фото: ТАСС

Мерзавец получит по заслугам.

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал неадекватную реакцию Таракана на новость о том, что прокуратура Германии рассматривает заявление о его преступлениях:

— Обратил внимание как у Лукашенко тряслась голова и глаза из орбиты выскакивали во время ответа на вопрос о возбуждении в Германии против него уголовного дела.

Выпрашивал, что б его судили в Великобритании или Франции.

Судить фашиста Лукашенко и его пособников будут в Беларуси. Убийца и мерзавец получит по заслугам.

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