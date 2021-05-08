Медики обнаружили неожиданную пользу от умеренного употребления алкоголя 5 8.05.2021, 10:57

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Эксперты из Гарвардской медицинской изучили данные 53 тысяч британцев.

Несмотря на полученные результаты, исследователи советуют людям искать альтернативные пути к снижению стресса, у которых меньше побочных эффектов.

Ученые выяснили, что ежедневное употребление умеренного количества алкоголя может снизить риск смерти от серьезного сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ), пишет SciTechDaily.com (перевод — u-news.com.ua).

Эксперты из Гарвардской медицинской изучили данные опроса Mass General Brigham Biobank, в котором приняли участие 53 064 участника, средний возраст которых – 57,2 года, причем 59,9% – женщины. Потребление алкоголя, о котором респонденты сообщили, было классифицировано как низкое (менее одного напитка в неделю), умеренное (от одного до 14 напитков в неделю) или высокое (более 14 напитков в неделю). Также исследователи учли такие моменты у опрошенных как факт сердечного приступа, инсульта или связанных с ним госпитализаций.

Из опрошенных 752 человека прошли ПЭТ-сканирование, которое часто используется как часть скрининга рака, но также может выявить области мозга с повышенной активностью. Оно позволило ученым измерить активность в областях мозга, связанных со стрессом, – миндалевидном теле и лобной коре.

Затем они сгруппировали пациентов в зависимости от степени стрессовой активности мозга.

Из 53 064 участников 7 905 (15%) имели острые приступы, связанные с ССЗ: из них 17% – в группе с низким потреблением алкоголя и 13% – в группе с умеренным потреблением алкоголя.

Люди, которые сообщили, что пьют с умом, имели не только на 20% более низкий шанс получить серьезные проблемы с ССЗ в сравнении гражданами из группы с низким потреблением алкоголя, но и более низкую активность мозга при стрессе.

По мнению ученых, умеренная выпивка понижает уровень активности мозга в стрессовых ситуациях, которые существенно увеличивают риск ССЗ, в том числе инфарктов и инсультов.

Не стоит забывать, что злоупотребление алкоголем может вызывать рак, проблемы с печенью, набор веса и зависимость

"Мы обнаружили, что активность мозга, связанная со стрессом, была выше у непьющих по сравнению с людьми, которые пили умеренно. Люди, злоупотреблявшие алкоголем (более 14 порций в неделю), имели самый высокий ее уровень", – объяснил автор исследования доктор Кенечукву Мезуэ из Массачусетской больницы общего профиля, крупнейшего учебного госпиталя Гарвардской медицинской школы.

По его словам, умеренное количество алкоголя может оказывать воздействие на мозг, которое способно помочь человеку расслабиться, уменьшить уровень стресса и, возможно, посредством этих механизмов, снизить частоту ССЗ.

Одним из проблемных моментов исследования является то, что участники самостоятельно сообщали, сколько алкоголя пьют в неделю. В дальнейшем ученые сосредоточатся на определении, является ли наблюдаемое снижение активности мозга прямым результатом умеренного потребления алкоголя, проведя повторные сканирования мозга и более подробно оценив потребления алкоголя с течением времени.

Несмотря на уже полученные выводы, исследователи призывают людей не решать все проблемы с помощью даже малых доз алкоголя, который, как бы там ни было, имеет ряд негативных последствий (набор лишнего веса, риск рака, повреждение печени и развитие алкогольной зависимости).

"Необходимы другие методы с менее опасными побочными эффектами, которые благотворно влияют на связку "мозг-сердце"", – подчеркнул Мезуэ.

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