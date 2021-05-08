Украинские военные сбили два российских беспилотника 1 8.05.2021, 11:36

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Оба дрона были ликвидированы в зоне ООС.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российско-оккупационных войск в районе проведения операции ООС.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. По ее данным, только с начала мая этого года военнослужащие ВСУ сбили два таких летательных аппарата.

Украинские военные отмечают значительный рост частоты применения вражеских БПЛА в зоне ООС. "Целью таких действий является проведение воздушной разведки, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывных устройств», - объясняют в штабе операции.

Подразделения ВСУ осуществляют борьбу с БПЛА противника.

За последнюю неделю первый такой случай произошел 3 мая, на Светлодарском направлении, неподалеку от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения РФ.

6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, который вел воздушную разведку, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, такие БПЛА типа Тахоин производитООО Ижмаш - Беспилотные системы (Россия). Такие беспилотники состоят на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.

«Зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на востоке Украины», - добавляют в штабе ООС.

За минувшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных никто в результате обстрелов не пострадал.

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