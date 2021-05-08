Дни, которые потрясли Беларусь 8.05.2021, 11:48

Фото: ТАСС

Выборы-2020 стали началом конца эпохи Лукашенко.

Когда ровно год назад белорусская «палата представителей» назначила президентские выборы на 9 августа 2020 года, аналитики в основном прогнозировали очередную скучную, целиком предсказуемую кампанию. Революции вообще непредсказуемы, и уж тем более невозможно было тогда вообразить белорусскую мирную революцию 2020 года, пишет в статье для naviny.online политический обозреватель Александр Класковский.

Общество оказалось более готовым к мобилизации, чем предполагали «новые лидеры». Такого размаха протестов не предвидел никто.

Открутить время назад не получится

Теперь вопрос в том, как долго режим сможет выдержать повышенное напряжение. Его экономические позиции ухудшаются, ресурсы тают, вертикаль может оказаться не такой монолитной, как это выглядит внешне.

Но в принципе возврат к той сонно-болотной ситуации, которая была до 8 мая 2020 года, уже невозможен.

И режим, и общество перешли Рубикон. Режим наломал столько дров, что его верхушка и многие силовики вряд ли рассчитывают на спокойную старость в случае смены власти. А та часть общества, которая в августе вдохнула воздуха свободы и чьи права, символы, надежды теперь втаптывают в грязь, закусила губу.

И эти люди, надо думать, постараются использовать первое же новое окно возможностей для смены ситуации. Причем тогда, зная, чем чревато поражение, они будут, мягко говоря, намного решительнее.

Закат эпохи

Да, лучше бы перемены прошли без лишнего драматизма и крови, культурно. Но это ведь власти упускают шансы на более-менее мягкую трансформацию.

Сейчас вот Лукашенко и пропаганда муссируют тему заговора, возмущаются коварством изобличенных врагов. Но, если уж на то пошло, заговорщицкие мысли плодятся там, где не работает демократический механизм смены правящих элит.

Однако и там, наверху, судя по всему, предчувствуют закат эпохи. Лукашенко, хотя никто не тянет за язык, раз за разом твердит о покушениях, снайперах, готовит форс-мажорный декрет о Совбезе как коллективном президенте на случай своего убийства — то есть фактически думает о своем политическом завещании.

Системы, исчерпавшие свой не столько материальный, сколько моральный ресурс (а белорусский режим в этом плане выглядит банкротом), могут распадаться очень быстро — так распался Советский Союз. Архитектура политического режима, построенного первым белорусским президентом, слишком специфична, слишком завязана на самого архитектора, чтобы долго устоять после него. И выборы-2020 четко обозначили начало конца эпохи Лукашенко и его системы

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