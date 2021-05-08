Два ультиматума Путину Александр Желенин, «Росбалт»

8.05.2021, 11:52

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Фото: Getty Images

Российской власти брошено два громких вызова.

Российская власть оказалась, вероятно, в самом серьезном экономическом и политическом кризисе за все двадцать с лишним лет своего существования. И вот за несколько последних дней ей прилетело еще и два жестких ультиматума.

Первый — от «западных партнеров». В резолюции Европарламента впервые в официальных документах ЕС содержится прямой призыв «заблокировать доступ России к системе SWIFT» в связи с тактикой «гибридной войны Кремля», взрывами склада боеприпасов в Чехии, которые называются в документе «нападением на ЕС и НАТО в целом», давлением российских властей на оппозицию внутри страны, обнулением президентских сроков на «сомнительном референдуме», использованием боевых отравляющих веществ, как внутри РФ, так и за ее пределами и, конечно же, в связи с концентрацией российских войск вдоль границы с Украиной.

Вдобавок резолюция Европарламента призывает власти Германии и все заинтересованные международные компании отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», который в тексте документа назван «вредным проектом».

Второй ультиматум, не настолько прямой, но, пожалуй, даже более опасный, прозвучал из уст представительницы того самого глубинного народа, о котором власть якобы так заботится и мнением которого прикрывается. Я имею в виду видеозапись выступления 90-летней пенсионерки из Саратова, с которой опрометчиво попытался пообщаться «вышедший в народ» спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Но обо всем по порядку. Начнем с европейского ультиматума. Тут надо обратить внимание, что вплоть до самого последнего времени Европа по отношению к РФ занимала более сдержанную позицию, чем США. И это понятно — экономически европейские страны гораздо больше привязаны к Москве. Больше того в Брюсселе о подобных жестких мерах в отношении Кремля не заикались даже в 2014 году после единодушно признанного Евросоюзом «незаконной аннексией» присоединения Крыма и начала военных действий на востоке Украины. Мимоходом замечу, что если бы подобный ультиматум прозвучал в марте 2014-го, то возможно никаких «народных республик» в Донбассе бы не возникло, а более 13 тысяч человек, погибших там в результате военных действий, остались бы живы.

Все семь лет, прошедшие с начала этой войны, Европа, на словах осуждая действия Кремля, исправно продолжала (а в отдельные годы даже наращивала) закупки российских нефти и газа, оставаясь их крупнейшим потребителем в мире. Нынешний недвусмысленный призыв Европарламента заблокировать для России SWIFT — это очень серьезная угроза. Если она будет реализована, то фактически это будет означать, что Москва не сможет больше продавать в Европу свои главные экспортные товары — нефть и газ, деньги за которые как раз и производится с помощью указанной системы международных платежей.

При этом, несмотря на попытки Кремля, предпринятые еще в 2014–2015 годах, развернуть свою внешнюю торговлю в сторону Китая, Европа до сих пор остается основным внешнеэкономическим партнером РФ. Это видно в том числе и по самым свежим данным Росстата за январь–февраль 2021 года. На страны ЕС плюс Великобританию приходится почти 39% внешнеторгового оборота России. На Китай вдвое меньше — 18,5%.

Излишне напоминать, что львиная доля российского экспорта приходится на топливно-энергетический сектор. Например, в 2020 году на нефть, газ и, в меньшей степени, на уголь приходилось 63,6% российского экспорта. Как и раньше, мы в основном продаем углеводороды, большую часть которых приобретает Европа.

Китай не только покупает вдвое меньше российских нефти и газа, чем Европа, что в обозримом будущем изменить практически невозможно — не только из-за отсутствия необходимых для этого нефте- и газопроводов, но еще и потому что китайцам больше и не надо. Хуже того, энергетический рынок КНР весьма диверсифицирован. Помимо России, китайцы покупают энергоносители на Ближнем Востоке, в Средней Азии, в Иране, в США, в Канаде. Кроме того, улавливая ветры перемен, китайцы постепенно переходят на другие, более экологичные виды топлива. Иными словами, резко увеличивать закупки нефти и природного газа у них нет и вероятно не будет нужды и в будущем.

А это значит, что прекращение закупки Европой российских углеводородов обернулось бы реальной катастрофой для российской экономики, которая как сидела, так и продолжает сидеть на нефтегазовой игле.

Характерно, что эту тему российские пропагандисты в своих передачах и публикациях стараются даже не поднимать, потому что сказать им тут нечего. Вместо этого они сосредоточились на теме готовности России отказаться от SWIFT и перейти на криптовалюты в торговле с тем же Китаем. То очевидное обстоятельство, что российский рубль китайских товарищей не сильно интересует и при переходе на блокчейн зависимость от доллара так или иначе сменится зависимостью от юаня, нашими пропагандистами также старательно обходится.

А теперь о вызове российской власти, брошенном ей из народных глубин. Видео из Саратова, где один из четырех главных (во всяком случае, формально) правителей страны, спикер Госдумы Вячеслав Володин, тщетно пытался наладить конструктивный диалог с 90-летней бабушкой, стало не менее сильным ударом по системе, чем нашумевший фильм Алексея Навального о «дворце Путина».

Если кто-то еще не успел ознакомиться с этим своего рода обвинительным документом нашего времени, приведу здесь его основные тезисы саратовской пенсионерки.

На вопрос, воспитывает ли она молодежь, пожилая женщина, вся грудь в медалях, отреагировала мгновенно: «Да, вот сейчас только лекцию читала. Ругаю нынешнюю власть с матерком», «Прикрути все крантики, чтобы не врали», «Кого же вы обманываете? Вот мне 90 было, у меня никакой льготы. Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды. Ну и что? На вранье-то куда приедете? Убавьте вранье! Люди все видят! Люди боятся говорить. Для меня лично позор, когда президент дает десять тысяч рублей, чтобы ребенка в школу собрать… Или вот сейчас инфляция 5,8%, а у меня там (в банке) гробовые лежат под 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы еще таким методом обдирать людей? Если я кого-то задела, посадите меня!» Ну, и на прощанье, вместо всего хорошего: «Еще раз встречу, палкой получишь!»

Практически сразу подумал, что бабушку, вероятно, нарушившую какие-то придуманные властями для таких случаев статьи административного и уголовного кодексов, (мат, оскорбление власти и что там еще?) к суду не притянут. И не только потому, что есть пределы позора, до которого можно опускаться, или потому, что выборы на носу. Старушка (имя которой, кажется никого не интересует, потому что какое это имеет значение?) сказала то, что думают и хотели бы сказать миллионы. Просто одни боятся, а другие не имеют возможности, выпавшей этой женщине. Она сделала это за всех них — прямо в лицо высказала представителю верховной власти все, что о ней на самом деле думают в народе.

Почему Вячеслав Володин, опытный пиарщик, в не столь давнем прошлом «серый кардинал» Кремля, оказался в такой ситуации? Что, он сам верит в сказки, которые власть и ее пропагандисты рассказывают по телевизору о том, как хорошо живется народу, и как он при любом случае готов за это благодарить начальство? Возможно, и так.

Но когда президент перед телекамерами общается с выстроившимися ради такого случая в шеренгу сотрудниками «скорой помощи», и врач говорит ему, что зарабатывает 170 тысяч в месяц (хотя если это главврач, то охотно верю!), а фельдшер 100 тысяч, то очень хочется спросить: ребята, кого вы лечите?! Думаю, что такие же вопросы естественным образом возникают и у коллег этих медиков по всей стране…

12-20-30 тысяч рублей в месяц — вот основной уровень заработков по России. И это данные не только личных опросов автора этих строк. Медианная зарплата в стране на 2021 год, по данным Росстата, чуть больше 30 тысяч.

Именно поэтому под видео с саратовской бабушкой и Володиным в основном только такие комментарии: «Воруют, врут и Богу молятся — точная характеристика нашей власти!»; «Эта бабушка — совесть России!!!»; «Господи, спаси и сохрани эту достойную русскую женщину!!! Душу перевернула, до слез!!!»; «Бабушка, золотая ты моя, здоровья Вам. Мать Родина вещает за нас всех через Ваши уста. Спасибо и низкий поклон»…

Бабушку не накажут, потому что глас народа — глас божий. И звучит он так, как услышал его спикер Госдумы, а не как заученные фразы, которые твердят выстроенные в шеренгу сотрудники «скорой помощи». И это, в общем-то, и есть тот самый диагноз, который нынешней власти вынес собственный народ, раздраженный бесконечными ложью, бедностью и безнадегой.

Каков будет ответ власти на эти два ультиматума?

Западным супостатам ответить проще простого. Завести на всех телеканалах песню: «Нам не страшен серый волк», и дело с концом. Неважно, что на самом деле уже страшен, потому что обвал российской экономики после «выключения» SWIFT, конечно же, прогноз пугающий. Однако продолжать делать хорошую мину при плохой игре можно еще довольно долго.

Развязывание большой войны против Украины? Она станет концом так старательно долгие годы выстраивавшейся в России системы. Я не высокого мнения об интеллектуальных способностях нынешней российской элиты, но полагаю, что инстинкт самосохранения у нее еще не совсем потерян…

Признание, в качестве предвыборного подарка россиянам, независимости «народных республик Донбасса» или их поглощение Россией? Вариант возможный, но не уверен, что избирателей все это возбудит столь же сильно, как в 2014 году. Второго Крыма не будет.

Кроме того, этот вариант еще больше усугубит экономическое положение страны, а значит, и всех россиян. Во-первых, потому что неминуемо повлечет за собой новые санкции. Во-вторых, потому что в экономику этих разрушенных войной территорий придется вкачивать еще больше денег.

Таким образом самый экономный и рациональный вариант ответа Кремля на европейский ультиматум — продолжать хорохориться, играя на публику, а в реальной жизни не предпринимать никаких резких движений. А вот что касается того, чем в нынешней ситуации Кремль может ответить на столь «грубо, зримо» поставленный ему устами саратовской бабушки народный ультиматум, даже ума не приложу. Еще больше статей УК и полицейского террора? А что, если народ не испугается?

Александр Желенин, «Росбалт»

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