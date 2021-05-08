Медики рассказали, как восстановить обоняние после коронавируса без лекарств 1 8.05.2021, 12:36

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Разработан эффективный метод.

Вы заболели Сovid-19 и утратили обоняние? Издание Al Jazeera рассказывает, как восстановить чувствительность ваших рецепторов без лекарственных средств.

Научное название сниженного обоняния — гипосмия. Среди заболевших коронавирусом доля пациентов с гипосмией может достигать 25%. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, на заражение коронавирусом может указывать неспособность различать запах четырёх вещей: чеснока, лука, кофе и парфюма.

Потеря обоняния является ярким симптомом Сovid-19 и может наблюдаться длительное время.

Как лечить?

В качестве метода лечения гипосмии в результате заражения коронавирусом команда специалистов рекомендует тренировать обоняние. Как сообщают новостные сайты, исследование было проведено учеными во главе с профессором Карлом Филпоттом из Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии и опубликовано в журнале International Forum of Allergy and Rhinology.

Во время тренировки обоняния пациенту предлагается дважды в день в течение нескольких месяцев вдыхать запах четырех хорошо знакомых ему продуктов, например апельсина, мяты, чеснока и кофе.

При этом исследователи рекомендовали не применять кортикостероиды — класс препаратов, оказывающих противовоспалительное действие — для лечения гипосмии в результате заражения коронавирусом.

«Кортикостероиды — это класс лекарственных средств, уменьшающих воспаление в организме. Они часто назначаются врачами для лечения таких состояний, как астма, и считаются альтернативой при лечении гипосмии, вызванной коронавирусом. Однако они имеют побочные эффекты. Среди них можно выделить задержку жидкости в организме, высокое артериальное давление и изменения психики», — отметил профессор в интервью для Еurekalert.

Команда провела комплексное исследование, основанное на актуальных данных, чтобы выявить, могут ли кортикостероиды помочь людям вернуть обоняние.

«Как оказалось, существует очень мало свидетельств того, что кортикостероиды помогают при гипосмии. И поскольку они хорошо известны своими сильными побочными эффектами, мы советуем не назначать их после заболевания коронавирусом», — сказал профессор Филпотт.

К счастью, большинство людей, потерявших обоняние в результате заболевания covid-19, автоматически восстанавливает восприимчивость к запахам. Согласно результатам исследования, 90% людей полностью излечились от гипосмии через 6 месяцев.

Филпотт добавил: «Тренировка обоняния может быть очень полезной и является дешевым и простым вариантом лечения без побочных эффектов при самых разных причинах потери обоняния, включая covid-19».

По его словам, тренировка обоняния предполагает восстановление, основанное на нейропластичности, то есть способности мозга перестраиваться и тем самым компенсировать изменения или повреждения в организме.

Потеря восприимчивости к запахам

Согласно одной из научных версий, объясняющих потерю обоняния, гипосмия становится результатом повреждения обонятельного эпителия в ходе инфицирования. Чем поверхностнее повреждение, тем короче период потери запаха и вкуса, и наоборот.

Согласно сообщению Deutsche Welle в конце марта, врачи медицинского факультета Университета Дрездена из отделения, специализирующегося на обонянии и вкусовых рецепторах, ищут способы помочь пациенту восстановить прежнюю восприимчивость к запахам. В результате они разработали метод тренировки обоняния, активирующий обонятельный эпителий.

Доктор Томас Хоммель, заведующий кафедрой отоларингологии университета, объяснил механизмы этого процесса: «Каждое утро и вечер в течение 30 секунд больные с гипосмией должны вдыхать запах 4 различных веществ. Эти упражнения необходимо выполнять на регулярной основе хотя бы 4 месяца. Иногда срок может достигать 9 месяцев».

Какие это запахи?

По словам доктора Хоммеля, человек может выбирать предметы или продукты для тренировки по своему усмотрению. Однако это должны быть разные ароматы, заставляющие тело как-то реагировать, например, покалыванием. Эфирные масла, такие как розовое масло или духи, изготовленные из кожуры цитрусовых, а также травы вроде корицы и тимьяна являются лучшим примером веществ, обладающих таким свойством.

Что касается перечной мяты и различных видов уксуса, они также могут вызвать реакцию в виде покалывания.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом

Как отметил немецкий врач, данный метод лечения гипосмии подходит только тем, кто страдает от потери вкуса и обоняния длительное время. В то же время он подчеркнул, что такому лечению должен предшествовать визит к врачу-специалисту, будь то отоларинголог или невролог.

Кроме того, причины утраты восприимчивости к запаха и вкусам многочисленны, в связи с чем необходим комплексный диагноз ситуации.

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