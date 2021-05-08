8 мая вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции нацистов: 10 исторических фото 1 8.05.2021, 12:59

2,418

Событие, которое приблизило финал Второй мировой войны и положило конец военным действиям в Европе.

8 мая 1945 года, 76 лет назад, вступил в силу Акт о капитуляции Германии — документ, приблизивший финал Второй мировой войны и положивший конец военным действиям в Европе.

Документ подписали 7 мая в 02:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс. Именно там в здании технического колледжа располагалась штаб-квартира американского генерала Дуайта Эйзенхауера, Верховного главнокомандующего союзными экспедиционными силами.

Подписи самого Эйзенхауера под историческим документом нет. Он настоял, чтобы эта церемония состоялась на уровне начальников штабов, поскольку со стороны нацистской Германии финальную часть переговоров о капитуляции вел генерал-полковник Альфред Йодль (начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта).

В итоге капитуляцию Германии, скрепленную автографом Йодля, подписали также:

от британско-американских союзных сил — генерал-лейтенант армии США Уолтер Смит, начальник главного штаба Союзных экспедиционных сил;

от СССР — генерал-майор Красной Армии Иван Суслопаров, руководитель советской военной миссии в Париже и представитель ставки советского командования при штабе союзников;

от Франции (в качестве официального свидетеля) — бригадный генерал Франсуа Севез, замначальника Штаба национальной обороны Франции.

Согласно документу, который был подписан ночью 7 мая, войска вермахта соглашались на полную безоговорочную капитуляцию и должны были прекратить военные действия в 23:01 8 мая по центральноевропейскому времени (в 01:01 9 мая по московскому времени).

При этом союзники по настоянию советской стороны в лице Иосифа Сталина согласились провести повторную церемонию подписания акта в Берлине. Она состоялась поздним вечером 8 мая при участии маршала Георгия Жукова в берлинском предместье Карлсхорст, в здании офицерского клуба бывшего военно-инженерного училища вермахта.

Однако именно первый акт, подписанный в Реймсе, западная историография считает главным документом, положившим конец почти шести годам кровопролитных сражений в Европе. Ведь уже днем 7 мая министр иностранных дел Германии, граф Шверин фон Крози, в радиообращении к немцам официально сообщил населению о капитуляции страны.

8 мая о капитуляции Германии рассказали своим соотечественникам премьер Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Гарри Трумэн. В СССР об этом узнали лишь 9 мая — ночью от Совинформбюро, а позже в тот же день из речи Иосифа Сталина.

Последние годы именно 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения.

НВ публикует 10 знаковых фотографий, отразивших обстоятельства подписания Акта о капитуляции нацистской Германии.

1. Немецкий генерал Ганс-Георг фон Фридебург (на переднем плане), главнокомандующий ВМС Германии, прибыл в Реймс 5 мая 1945 года на переговоры о капитуляции.

5 мая 1945 / Фото: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988

За сутки до этого, 4 мая, Фридебург уже подписал акт о капитуляции всех подразделений немецкой армии в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии. На тот момент правительство Германии во главе с гросс-адмиралом Карлом Деницем все еще надеялось избежать одновременной капитуляции перед союзниками и СССР.

С таким посылом Фридебург прибыл и в Реймс вечером 5 мая. Однако Дуайт Эйзенхауер категорически отказался вести какие бы то ни было переговоры с немецкой делегацией, кроме как о безоговорочной капитуляции. Фридебург заявил, что не уполномочен подписывать такой документ, после чего нацистская Германия отправила в Реймс Альфреда Йодля, начальника штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта.

Однако и Йодль, приехавший во Францию 6 мая, не смог настоять на частичной капитуляции только на Западном фронте. После финального ультиматума от Эйзенхауера он запросил у правительства Германии разрешение на безоговорочную капитуляцию и подписал этот документ в ночь на 7 мая.

2. Британский генерал-майор Кеннет Стронг (слева) обсуждает реакцию немецкой стороны на выдвинутые ей условия капитуляции с представителями СССР (крайний справа — генерал Красной Армии Иван Суслопаров, второй справа — его помощник и переводчик, лейтенант Иван Черняев).

7 мая 1945 / Фото: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988

Этот снимок сделан в той самой комнате, где в ночь на 7 мая был подписан Акт о капитуляции Германии.

На стенах за спинами Стронга, Суслопарова и Черняева можно рассмотреть гигантские военные карты. Ряд историков утверждают, что в штабе союзников их намерено развесили перед переговорами с немецкой стороной, чтобы лишний раз продемонстрировать безвыходность положения нацистской Германии.

Интересна также фигура Ивана Суслопарова, руководителя советской военной миссии в Париже, который формально так и не был уполномочен подписывать исторический документ.

Дуайт Эйзенхауер руководил переговорами с немецкой делегацией, дистанционно координируя позицию союзников с советским генералом Алексеем Антоновым, начальником Генштаба СССР. Именно Антонов попросил вызвать из Парижа в Реймс Суслопарова, чтобы тот представлял Москву на переговорах.

Предварительный текст акта о капитуляции союзники телеграфировали Антонову, однако к моменту подписания не получили ни его реакции, ни подтверждения полномочий Суслопарова подписать документ от имени СССР. Что, впрочем, так и не помешало историческому событию — ночью 7 мая Суслопаров решился поставить свою подпись без дополнительных инструкций из Москвы.

3. Безоговорочная капитуляция: немецкий генерал-полковник Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта (в центре за столом), подписывает Акт о капитуляции Германии.

7 мая 1945 / Фото: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988

По правую руку от Йодля за столом — его помощник и переводчик Вильгельм Оксениус, по левую руку — генерал Ганс-Георг фон Фридебург, который сутки до этого отказался подписывать безоговорочную капитуляцию.

4. Документ, принесший мир в Европу. На фото — вторая страница Акта о капитуляции Германии, подписанного 7 мая 1945 года во французском Реймсе.

7 мая 1945 / Инфографика: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988

Помимо подписей, даты и места заключения документа, на этой странице содержится пятый пункт акта, который гласит:

«В случае, если Германское верховное командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим Актом о капитуляции, Верховный главнокомандующий Союзными экспедиционными силами, а также Советское верховное командование предпримут такие карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми».

Акт был подписан в 02:41 7 мая и должен был вступить в силу почти двое суток спустя,в 23:01 8 мая по центральноевропейскому времени.

5. Улыбки победителей: первые минуты в штабе союзников в Реймсе после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии. В руках Дуайта Эйзенхауэра (третий справа) — ручки, которыми был подписан документ.

7 мая 1945 / Фото: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988

Слева направо на снимке (выделены имена тех, чьи подписи стояли под актом о капитуляции):

1 — генерал Красной Армии Иван Суслопаров, руководитель советской военной миссии во Франции;

2 — британский генерал-лейтенант Фредерик Морган, который в 1943 году возглавлял штаб Верховного командования союзных экспедиционных сил и был одним из разработчиков плана высадки в Нормандии (в частности операции Оверлорд); на момент окончания войны в Европе занимал должность замначальника штаба Главного командования союзных сил.

3 — американский генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, секретарь Генштаба армии США, на момент капитуляции Германии — начальник штаба Дуайта Эйзенхауэра;

4 — американский капитан Гарри Батчер, военно-морской адъютант Дуайта Эйзенхауэра (до войны — известный в США радиоведущий);

5 — американский генерал и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, на момент капитуляции вермахта был Верховным главнокомандующим союзных экспедиционными силами (на фото Эйзенхауэр держит в руках ручки, которыми был подписан исторический акт о капитуляции);

6 — британский маршал Артур Теддер, главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании, заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами;

7 — британский адмирал Гарольд Берроу, главнокомандующий военно-морскими силами союзников.

6. Верховный главнокомандующий союзников Дуайт Эйзенхауэр (слева) и его заместитель, британский маршал Артур Теддер (справа) объявляют об успешном подписании Акта о капитуляции в штабе союзных сил в Реймсе.

7 мая 1945 / Фото: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988.

Однако мир узнал о подписанном документе не сразу — по настоянию советской стороны Великобритания и США согласились отложить публичное оглашение победы над нацистской Германией до 15:00 8 мая 1945 года.

Мифы о Второй мировой: в чем их угроза для Украины — подкаст НВ

7. Артур Теддер, главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании (слева), и Георгий Жуков, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР (справа), повторно подписывают Акт о капитуляции Германии ночью 8 мая 1945 года.

8 мая 1945 / Фото: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988

Необходимость провести еще одну церемонию капитуляции нацистской Германии возникла из-за жесткой позиции советского диктатора Иосифа Сталина.

Он требовал, чтобы акт был подписан не на территории союзников, но в захваченном Красной армией Берлине — столице разгромленной и поверженной нацисткой Германии. Кроме того, Сталин остался крайне недоволен тем, что генерал Иван Суслопаров подписал документ в Реймсе от имени СССР, не дождавшись директив из Москвы.

Союзники согласись пойти на компромисс со Сталиным, и поздним вечером 8 мая в берлинском предместье Карлсхорст документ подписали повторно. Теперь от СССР его скрепил подписью маршал Георгий Жуков, а от союзных войск — британский маршал ВВС Артур Теддер, заместитель главнокомандующего союзников Дуайта Эйзенхауэра. Эйзенхауэр изначально планировал прибыть в Берлин лично, однако затем счел этот шаг нецелесообразным.

8.Побежденные: три немецких военачальника, повторно подписавшие 8 мая в Берлине Акт о капитуляции нацисткой Германии. Фото сделано уже после оформления документа.

8 мая 1945 / Фото: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988

На еще одно церемониальное подписание документа в Берлин правительство Деница отправило несколько иной состав делегации, чем в Реймс.

Это были:

Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель (центральная фигура на снимке, с тростью в руке), начальник штаба Верховного командования вермахта. Позже Международный военный трибунал в Нюрнберге обвинил его в преступлениях против человечества и счел одним из главных военных преступников вермахта. Кейтеля повесили 16 октября 1946 года, в момент казни он выкрикнул нацистский лозунг Deutschland über alles! («Германия превыше всего»).

Генерал-полковник vГанс-Юрген Штумпф (на фото слева), главнокомандующий люфтваффе — ВВС нацистской Германии. Позже в мае был арестован союзниками и привлечен к суду английского военного трибунала, однако в октябре 1947 года оправдан. Умер в 1968 году.

Генерал-адмирал Ганс-Георг фон Фридебург (справа за спиной Кейтеля), главнокомандующий кригсмарине — военно-морских сил нацистской Германии. Он единственный, кто до этого присутствовал на переговорах в Реймсе. Покончил с собой 23 мая 1945-го, перед арестом правительства Деница.

На повторном «берлинском» Акте о капитуляции стоят подписи всех троих. В западной историографии этот документ считают не более чем ратификацией акта, утвержденного в Реймсе 7 мая. К этому часу о победе уже объявили своим странам премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Гари Трумэн.

9. Момент повторного заключения Акта о капитуляции в советской штаб-квартире на окраине Берлина: в последние часы 8 мая документ подписывает генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования вермахта.

8 мая 1945 / Фото: Courtesy of the Library of Congress Collection, Lot-8988

Этот документ практически полностью повторяет текст акта, подписанного в Реймсе, и также предписывает прекратить огонь в 23:01 8 мая по центральноевропейскому времени.

В текст внесли лишь несколько изменений:

во второй статье к требованиям «прекратить военные действия и оставаться на своих местах» добавили требование о полном разоружении и передаче оружия и военного имущества союзным войскам; также был расширен список военно-технических средств, которые не должны подвергаться разрушению или повреждению;

вместо преамбулы, гласившей о единственной авторизированной версии текста — на английском языке — добавили шестую статью: «Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными»;

в английском варианте выражение Soviet High Command (Советское верховное командование) заменено на Supreme High Command of the Red Army (Верховное главнокомандование Красной Армии).

10. Британские моряки в Нью-Йорке держат передовицы американских газет, возвестивших о безоговорочной капитуляции Германии.

7 мая 1945 / Фото: National Museum of the U.S. Navy / 306-NT-40936-FO

Фото сделано у газетного киоска на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка, и отражает драматичную историю о том, как мир узнал об окончании войны.

Газетные публикации о капитуляции вермахта были сделаны на основе сообщения репортера агентства Associated Press Эдварда Кеннеди.

Впоследствии его уволили с работы за то, что он сообщил о капитуляции слишком преждевременно.

Кеннеди был одним из 17 международных корреспондентов, присутствовавших в Реймсе при подписании акта о капитуляции. Однако командование союзных войск взяло с журналистов обязательство не разглашать этот факт до 15:00 8 мая.

Тем не менее, уже днем 7 мая немецкое командование объявило своему народу о капитуляции по радио (трансляция велась из немецкого города Фленсбург). Из-за этого журналист АР счел, что теперь имеет право сообщить миру важнейшую весть об окончании войны и передал сообщение в лондонское бюро AP. Остальные 16 репортеров-свидетелей капитуляции хранили молчание до обещанного срока.

Таким образом, новость о капитуляции Германии появилась в телеграфных сообщениях AP уже 7 мая, хотя в те дни на агентство обрушилась волна критики от коллег по цеху. 10 мая Associated Press принесло свои извинения мировому сообществу, объявило выговор Эдварду Кеннеди и вскоре уволило его. Репортер погиб в 1963 году — его сбила машина.

Однако спустя десятилетия, в мае 2012 года глава Associated Press Том Керли от имени агентства извинился за увольнение Кеннеди, назвав его «трагедией». По его словам, тогда журналист поступил правильно, посчитав невозможной скрывать информацию об окончании военных действий.

В калифорнийском городе Сисайд есть памятник Эдварду Кеннеди, на нем выгравирована надпись: «Он подарил миру дополнительный день счастья».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».