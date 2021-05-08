Какие партии контрабандных белорусских сигарет были самыми крупными? 1 8.05.2021, 13:47

Соседние страны выявляют все больше «сюрпризов» в грузах из Беларуси.

Сообщения о новых задержаниях контрабандных белорусских сигарет приходят из сопредельных стран все чаще: в последнее время не проходит и недели без громких заявлений пограничников Литвы или Польши об обнаружении крупных партий незаконного груза.

Журналисты tut.by посмотрели на способы ввоза табачной контрабанды и ее объемы.

Литва

Объемы контрабанды белорусских сигарет в Литву в 2020 году резко увеличились. Ее по-прежнему везут фурами, доставляют по железной дороге, личным транспортом, лодками, плотами и даже дронами. В 2019 году доля изъятых литовской таможней белорусских сигарет составляла 76% из более чем 164 миллионов штук, а за следующий год количество задержанной сигаретной контрабанды выросло в два раза — до 337 миллионов штук, причем теперь уже 96% обнаруженных сигарет были белорусского производства. В 2019 году стоимость конфискованного литовцами нелегального товара составила 28,6 миллиона евро, а в 2020 году — уже 60,5 миллиона.

Не сбавляют обороты контрабандисты и в этом году. Литовская таможня в конце апреля рассказала о том, что только за первый квартал 2021 года было изъято около 3,4 миллиона пачек сигарет на сумму более 13,5 миллиона евро, причем 63% из них были задержаны на белорусско-литовской границе.

Среди крупнейших за последнее время партий значатся 750 тысяч пачек, изъятые 29 апреля 2021 года на пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный с белорусским «Каменным Логом»). Белорусскую фуру с грузом древесных плит отправили на таможенный досмотр, но там она так и не появилась. Машину обнаружили брошенной с ключами в замке зажигания, а водитель скрылся. Стоимость обнаруженной контрабанды оценили в 2,4 миллиона евро.

В авто, которое прибыло на пункт пропуска «Шальчининкай» 17 апреля 2021 года обнаружилось более полумиллиона пачек сигарет из Беларуси на сумму 1,73 миллиона евро, спрятанных в тайниках в ДСП-панелях, которые еще называют «гробами». Подозрение таможенников вызвал звук, который можно было услышать при постукивании по грузу — создавалось впечатление, что там есть полости. Примечательно, что за два дня до этого на погранпереходе «Райгардас» при аналогичных обстоятельствах задержали фуру из Беларуси, которая перевозила 400 тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью 1,39 миллиона евро.

Еще одну крупную партию обнаружили 3 марта на погранпереходе «Райгардас», и вновь тайники были оборудованы в «грузе» пиломатериалов, который, по заверениям водителя, он вез в Эстонию. Всего нашли 320 тысяч пачек стоимостью более миллиона евро.

В феврале две крупные партии задержали с разницей в один день: 5 февраля на погранпереходе «Лаворишкес» (рядом белорусская «Котловка») в грузовике, который якобы вез в Калининградскую область стройматериалы, нашли 255 тысяч пачек белорусских сигарет, а 6 февраля в «Мядининкае» задержали фуру, также направлявшуюся в российский анклав с грузом продуктов — в ней оказалось 400 тысяч пачек контрабандных сигарет. Общая сумма изъятого оценивается в 2,2 миллиона евро.

В декабре 2020 года были две крупных партии по 468 тысяч и 360 тысяч пачек — в первом случае водитель-россиянин через «Лаворишкес» вез в Калининградскую область якобы битум, а во втором наш соотечественник перевозил в Литву груз пластиковых труб и был задержан на погранпереходе «Мядининкай». Общую их стоимость оценили в 3 миллиона евро.

Белорус на фуре, по документам перевозящей торф в Чехию через Литву, прибыл на пункт пропуска «Мядининкай» 9 ноября 2020 года. Оказалось, что твердого топлива в задней части прицепа грузовика только два поддона, остальное же место там было занято сигаретами: 550 тысяч пачек оценили в 1,87 миллиона евро. Водителя заключили под стражу — наказание за такой объем контрабанды предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Еще одну крупную партию задержали 7 мая 2020 года. Белорус на погранпереходе «Райгардас» (сопредельный с «Привалкой») заявил, что везет транзитом в Польшу пиломатериалы. Таможенники осмотрели груз и увидели коробки за досками в прицепе. Оказалось, что в машине было 675 тысяч пачек белорусских сигарет на сумму 2,34 миллиона евро.

Одной из крупнейших за 2020 год стала партия из 800 тысяч пачек, задержанная 23 марта в пункте пропуска «Шальчининкай» (сопредельный с белорусским пунктом пропуска «Бенякони»). Гражданин Польши на фуре заявил таможенникам, что везет из Беларуси на родину транзитом через Литву полиэфирную пленку. Машину решили досмотреть с помощью рентгена. Выяснилось, что в рулоны, которые находились в прицепе грузовика, были набиты пачки сигарет на сумму в 2,7 миллиона евро.

Польша

А вот в Польше в 2020 году по сравнению с 2019 оцененный в денежном выражении объем изъятых сигарет вырос незначительно: с 95 миллионов злотых в 2019 году до 100 миллионов 2020 году. Хотя доля белорусской контрабанды в них увеличилась с 4,7 миллионов злотых до 27 миллионов.

Но в этом году у наших западных соседей хватало работы: рекордные партии сыпались как из рога изобилия. Нельзя не сказать о недавнем рекорде, когда 7 мая польские пограничники сумели перехватить самую крупную в истории контрабандную партию белорусских сигарет — в железнодорожных контейнерах, которые прибыли на терминал в Тересполе, нашли 2,5 миллиона пачек сигарет примерной стоимостью 37 миллионов злотых (8 миллионов евро или почти 10 миллионов долларов).

В марте на переходе «Кузница» (сопредельный «Брузги») была обнаружена партия в 650 тысяч пачек, стоимость которой оценивалась в 9,5 миллиона злотых (около 2 млн евро). Водителя, который утверждал, что перевозит гвозди, задержали на три месяца — учитывая объемы изъятого, ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

В апреле пограничники в Бяла-Подляске задержали целую преступную группу — пятерых поляков, которые подозревались в незаконной перевозке через границу белорусских сигарет. Всего во время обысков у них нашли 389 тысяч пачек на сумму 5,6 миллиона злотых (1,2 миллиона евро).

А в феврале была задержана на тот момент крупнейшая контрабандная партия сигарет в истории пограничной службы Польши: 1,8 миллиона пачек стоимостью 27,6 миллиона злотых (6 миллионов евро) обнаружили в двух грузовиках на переходе в «Кузнице». Троих поляков, которые перевозили груз, задержали.

Рекорд 2020 года поставили в августе. Снова два грузовика, за рулем которых были белорус и поляк, перевозили в общей сложности 1,3 миллиона пачек на сумму 18,2 миллиона злотых (около 4 миллионов евро).

Украина

На южных границах Беларуси поток контрабандных сигарет не столь впечатляющий, либо украинским пограничникам не удается выявить большую часть незаконных грузов. Хотя отдельные громкие задержания все же бывали. Так, например, 7 августа прошлого года была обнаружена крупная партия сигарет: 530 тысяч пачек на сумму 7 миллионов гривен (200 тысяч евро) нашли в грузовике на погранпереходе «Новые Яриловичи» (сопредельный — «Новая Гута»), который по документам перевозил минеральные удобрения.

В целом же объемы сигаретной контрабанды через границу Украины не могут сравниться с показателями Польши и Литвы — с мая 2019 года за 12 месяцев пограничники выявили 4,2 миллиона пачек сигарет, из которых 500 тысяч шли из Беларуси.

А что же Беларусь?

Белорусы также выявляют табачную контрабанду. Но российского производства, которую через Беларусь везут в страны ЕС.

Например, 3 июня прошлого года в пункте пропуска «Брузги» гродненские таможенники нашли 535 тысяч пачек сигарет в корпусах осветительных приборов.

«Осветительные приборы находились в заводской упаковке на поддонах и были обернуты в полиэтиленовую пленку. Внутри каждого корпуса лампы находились сигареты, для извлечения которых необходимо было демонтировать заводские заклепки на изделиях. В каждом ламповом корпусе, а их оказалось более 1140 штук, были сокрыты сигареты. Особенности изготовления корпусов и размещения сигарет позволяют предположить, что табачные изделия помещались внутрь в заводских условиях», — сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси. Сумма, в которую оценивается изъятая контрабанда, не озвучили.

А 24 июня в тех же же «Брузгах» нашли почти 900 тысяч пачек сигарет в металлических корпусах радиаторов. Как и в предыдущем случае, таможенники предположили, что конструкция радиаторов позволяет предположить, что сигареты упакованы в заводских условиях.

В 2021 году самая крупная партия контрабандных сигарет, о которой официально сообщалось, была выявлена на белорусско-украинской границе. В пункте пропуска «Верхний Теребежов» осмотрели два грузовых автомобиля Scania и Volvo. Под картошкой нашли 450 картонных коробок с сигаретами. Сигареты в количестве 224 тысяч пачек стоимостью 221 тысяч рублей изъяли.

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