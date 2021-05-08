Решительный кот обратил в бегство «стража порядка» и стал звездой Сети 8.05.2021, 13:55

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Курьезный случай произошел в Британии.

Когда восьмимесячный пес по кличке Бинго увидел в саду соседского кота, он вознамерился как можно скорее изгнать прочь непрошеного гостя, пишет 120.su.

Жители Великобритании, снявшие этот видеоролик, выпустили своего четвероногого забияку на улицу, и тот понесся восстанавливать неприкосновенность частной собственности. Вот только у Бинго ничего не получилось.

Ему попался решительный кот, который уверен, что имеет право сидеть там, где ему заблагорассудится. В итоге роли поменялись, и бедному молодому псу пришлось разворачиваться на 180 градусов и со всех ног бежать от кота, быстро превратившегося из жертвы в преследователя.

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