На Камчатке пропал российский вертолет Ми-8 8.05.2021, 13:59

Иллюстрационное фото

На борту находились два человека и груз.

На Камчатке после вылета в рейс перестал выходить на связь один из вертолетов, сообщили РБК в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

«Полет проходил через озеро Котельниково, они должны были там выйти на связь, но не вышли. На борту два человека и груз», — рассказал собеседник РБК.

В МЧС пояснили, что вертолет выполнял коммерческий рейс, после потери связи по пути следования воздушного судна отправили спасателей.

По данным источника «Интерфакса», речь идет о вертолете Ми-8, зарегистрированном на частное лицо. По данным ТАСС, вертолет направлялся из Елизово в сторону реки Островной.

В конце марта в Калининградской области потерпел крушение принадлежавший МЧС и выполнявший тренировочный полет вертолет Ка-32. 57-летний бортмеханик Сергей Еремеев погиб, а командир, 56-летний Николай Белостоцкий, и второй пилот, 45-летний Роман Малай, были госпитализированы с травмами и обморожениями.

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