Медики назвали овощ, предотвращающий мужское бесплодие 3 8.05.2021, 14:52

6,216

Исследование провели специалисты из Университета Шеффилда (Великобритания).

Свой рацион людям обоих полов необходимо обогащать свежими фруктами и овощами, потому что они богаты на витамины и ценные вещества.

И свое внимание эксперты советуют обратить на помидоры, особенно мужчинам, пишет u-news.com.ua.

Исследователи из Университета Шеффилда (Великобритания) в ходе исследования выяснили, что регулярное употребление в пищу помидоров улучшает подвижность сперматозоидов и предотвращает мужское бесплодие. Все дело в ликопине — ярко-красном каротиноидном пигменте, который определяет цвет томатов.

В исследовании приняло участие 60 мужчин в возрасте от 19 до 30 лет. Их разделили на две группы и в течение 12 недель, одна из них принимала добавки с ликопином, а другая — плацебо. Перед началом эксперимента у добровольцев взяли анализы крови и образцы спермы.

Результаты показали, что у группы мужчин, которая каждый день принимала ликопин, сперматозоиды были здоровой формы и их активность выросла. Теперь ученые хотят провести более масштабное исследование, чтобы подтвердить свои результаты и также изучить влияние пищевой добавки на мужчин с проблемами фертильности.

Отметим, что ликопин — один из самых мощных природных антиоксидантов, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака предстательной железы. Он борется с перекисным окислением в организме, блокируя свободные радикалы кислорода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».