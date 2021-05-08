«Осталось только, чтобы безумный Таракан сам себе вколол вакцину из пробирки» 3 8.05.2021, 15:01

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Стендап продемонстрировал прогрессирующую клинику.

Синепалый (уже с черным отливом) был вчера в ударе. И тому есть причина: в канун дня Великой Победы весь мир подтвердил то, что знали уже беларусы. Узурпатор - фашист, которому плевать на народ и всех, кроме себя самого, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Уголовное дело в Германии. Имеет очень хорошие перспективы. В реакции безумного деда радует одно: он понял, что суд в принципе неизбежен. А судить будут как раз за геноцид белорусского народа в том числе. За пытки, убийства и еще много чего. Адвокат будет, но поможет ровно в той же степени, как участникам Нюрнбергского процесса.

Изобретение собственной вакцины. Осталось только, чтобы дед ее сам себе вколол. В лаборатории, в которой должна быть изобретена первая белорусская супервакцина, еще не начался ремонт... Мы ранее писали, что сегодня создать вакцину просто нереально.

Досрочные выборы и заговоры - бред не нуждается в комментариях. Можно сколько угодно корчить рожи и строить из себя твердого «картошека» перед новой командой фриков из приближенных журналистов, но на деле дальше Ростова лететь уже страшно. Колхозная моська - она и есть колхозная моська.

Стендап продемонстрировал прогрессирующую клинику, как его не нарезай по кусочкам. Здесь вынуждены сказать спасибо.

Дед, ты подтвердил, что 9 мая - не твой праздник, а народный. Народ фашизм не приемлет. В любом его проявлении, в том числе в виде кощунственных концертов в местах памяти и скорби и карикатурных фельдмаршальских мундиров и гитлер-стайл брызгания слюной и жестикуляции. Принудительный загон под роспись и личную ответственность - прекрасное тому подтверждение. Не пришел на «всенародное ликование» - расстрел. Дела гораздо красноречивее слов.

9 мая - наш праздник. На улицах наших городов. В нашей стране. Мы почтим память наших героических предков.

Победили фашизм - победим и его дешевый косплей в виде лукашизма!

А тем временем Европа готовит очередной удар под дых пропаганде. План Маршалла для Беларуси, которая без деда. Оно и правильно, восстановить страну после ее уничтожения фашистским режимом, можно только белорусским трудолюбием и европейской солидарностью. Опять-таки, это уроки истории.

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