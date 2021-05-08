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Видеофакт: Прислужники узурпатора закрасили антифашистскую надпись в Минске

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  • 8.05.2021, 15:23
  • 6,602
Видеофакт: Прислужники узурпатора закрасили антифашистскую надпись в Минске

Накануне Дня Победы режим открыто показывает, на чьей он стороне.

Накануне Дня Победы в одном из минских дворов на трансформаторной будке появилась надпись «Не простим фашистскую гадину», сообщает «Радыё Свабода».

Антифашистская надпись не понравилась коммунальщикам, и через несколько часов ее закрасили.

При этом коммунальщики не обратили на надпись «3%» на соседней стенке трансформаторной будки.

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