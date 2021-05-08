Лукашисты в Бобруйске вывесили фашистский флаг на месте гибели десятков тысяч людей 12 8.05.2021, 16:05

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В этом участвовал председатель местного горисполкома.

Председатель местного горисполкома Студнeв и его команда устроили грандиозный перформанс-реконструкцию событий Второй мировой войны, пишет телеграм-канал NEXTA.

В конце сентября 1941 года на территории Бобруйской крепости фашистами был организован лагерь для военнопленных № 131. За период оккупации Бобруйска в нём уничтожили около 44 тысяч советских военнослужащих. Лукашисты не нашли ничего лучше, кроме как закосплеить фашистов и вывесить на всеобщее обозрение их флаг.

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