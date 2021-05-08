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Хроника преступлений наемников из российской ЧВК «Вагнер»

  • 8.05.2021, 17:07
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Хроника преступлений наемников из российской ЧВК «Вагнер»

За наемниками тянется след, который невозможно скрыть.

Современные войны существенно отличаются от тех, что описаны в учебниках истории. Прямые военные конфликты между странами в XXI веке практически ушли в прошлое, пишет sprotyv.info.

Хотя боевые действия по-прежнему полыхают по всему миру, почти никто уже не утруждает себя формальным объявлением войны, а воевать предпочитают, по возможности, чужими руками. В этой новой реальности широкое распространение получили такие явления, как прокси-армии и частные военные компании, а говоря попросту – наемники.

Документальный фильм о наемниках из российской ЧВК «Вагнер» опубликовала на своем канале в YouTube Татьяна Мартынова.

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