Хроника преступлений наемников из российской ЧВК «Вагнер»
- 8.05.2021, 17:07
- 1,350
За наемниками тянется след, который невозможно скрыть.
Современные войны существенно отличаются от тех, что описаны в учебниках истории. Прямые военные конфликты между странами в XXI веке практически ушли в прошлое, пишет sprotyv.info.
Хотя боевые действия по-прежнему полыхают по всему миру, почти никто уже не утруждает себя формальным объявлением войны, а воевать предпочитают, по возможности, чужими руками. В этой новой реальности широкое распространение получили такие явления, как прокси-армии и частные военные компании, а говоря попросту – наемники.
Документальный фильм о наемниках из российской ЧВК «Вагнер» опубликовала на своем канале в YouTube Татьяна Мартынова.